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Меморандум о взаимопонимании с Ираном будет очень детальным, заявил Трамп - РИА Новости, 11.06.2026
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23:16 11.06.2026
Меморандум о взаимопонимании с Ираном будет очень детальным, заявил Трамп

Трамп: меморандум по Ирану будет очень детальным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп пообещал, что будущий меморандум о взаимопонимании между США и Ираном будет очень детальным документом.
  • Документ согласован многими странами, и все хотят, чтобы он был завершен.
ВАШИНГТОН, 11 июня - РИА Новости. Будущий меморандум о взаимопонимании между США и Ираном будет очень детальным документом, пообещал американский президент Дональд Трамп.
"Это очень детальный меморандум о взаимопонимании", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Президент США добавил, что документ согласован многими странами и "все хотят, чтобы он был завершен".
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