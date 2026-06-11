Меморандум о взаимопонимании с Ираном будет очень детальным, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп пообещал, что будущий меморандум о взаимопонимании между США и Ираном будет очень детальным документом.
- Документ согласован многими странами, и все хотят, чтобы он был завершен.
ВАШИНГТОН, 11 июня - РИА Новости. Будущий меморандум о взаимопонимании между США и Ираном будет очень детальным документом, пообещал американский президент Дональд Трамп.
"Это очень детальный меморандум о взаимопонимании", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Президент США добавил, что документ согласован многими странами и "все хотят, чтобы он был завершен".