Иран даст обязательство не обладать ядерным оружием, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп утверждает, что Иран в рамках сделки с США даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием.
- По его словам, Тегеран якобы согласился с этим условием.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран в рамках сделки с США даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием.
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"Иран, в конце концов, это самый важный пункт для меня, не будет ни в каком виде и форме иметь ядерное оружия или покупать его", - заявил Трамп журналистам.
По его словам, Иран якобы согласился с этим.