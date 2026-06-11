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Иран даст обязательство не обладать ядерным оружием, утверждает Трамп - РИА Новости, 11.06.2026
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23:12 11.06.2026 (обновлено: 23:13 11.06.2026)
Иран даст обязательство не обладать ядерным оружием, утверждает Трамп

Трамп: ИРИ в рамках сделки с США даст обязательство не стремиться к обладанию ЯО

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп утверждает, что Иран в рамках сделки с США даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием.
  • По его словам, Тегеран якобы согласился с этим условием.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран в рамках сделки с США даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием.
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"Иран, в конце концов, это самый важный пункт для меня, не будет ни в каком виде и форме иметь ядерное оружия или покупать его", - заявил Трамп журналистам.
По его словам, Иран якобы согласился с этим.
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