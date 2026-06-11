Трамп рассказал подробности о возможной сделке с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что снятие морской блокады с Ирана является частью сделки с США.

Он сообщил, что сделка может быть подписана в выходные.

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Снятие морской блокады с Ирана - часть сделки с США, которую могут подписать в выходные, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Да, это часть сделки", - заявил Трамп журналистам на вопрос о том, будет ли снята блокада незамедлительно после подписания сделки.