Трамп рассказал подробности о возможной сделке с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что снятие морской блокады с Ирана является частью сделки с США.
- Он сообщил, что сделка может быть подписана в выходные.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Снятие морской блокады с Ирана - часть сделки с США, которую могут подписать в выходные, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Да, это часть сделки", - заявил Трамп журналистам на вопрос о том, будет ли снята блокада незамедлительно после подписания сделки.
По его словам, сделка может быть подписана уже в выходные.