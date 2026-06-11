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Трамп рассказал подробности о возможной сделке с Ираном - РИА Новости, 11.06.2026
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23:05 11.06.2026 (обновлено: 23:22 11.06.2026)
Трамп рассказал подробности о возможной сделке с Ираном

Трамп: в сделку с Ираном входит снятие морской блокады

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что снятие морской блокады с Ирана является частью сделки с США.
  • Он сообщил, что сделка может быть подписана в выходные.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Снятие морской блокады с Ирана - часть сделки с США, которую могут подписать в выходные, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Да, это часть сделки", - заявил Трамп журналистам на вопрос о том, будет ли снята блокада незамедлительно после подписания сделки.
По его словам, сделка может быть подписана уже в выходные.
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