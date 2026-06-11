Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано на выходных в Европе.
- Сам президент США не поедет, но там будут вице-президент Джей Ди Вэнс и другие представители.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано уже на выходных в Европе, но сам он не поедет.
"Может быть скоро, очень скоро, возможно, на выходных в Европе. Я не смогу там быть, но Джей Ди (Вэнс - ред.) будет там, вице-президент, и некоторые люди", – сказал он в Белом доме.