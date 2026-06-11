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Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано на выходных - РИА Новости, 11.06.2026
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22:39 11.06.2026 (обновлено: 22:45 11.06.2026)
Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано на выходных

Трамп: соглашение с Ираном может быть подписано уже на выходных в Европе

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано на выходных в Европе.
  • Сам президент США не поедет, но там будут вице-президент Джей Ди Вэнс и другие представители.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано уже на выходных в Европе, но сам он не поедет.
"Может быть скоро, очень скоро, возможно, на выходных в Европе. Я не смогу там быть, но Джей Ди (Вэнс - ред.) будет там, вице-президент, и некоторые люди", – сказал он в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Трамп заявил, что США и Иран договорились об урегулировании
Вчера, 22:37
 
В миреЕвропаВоенная операция США и Израиля против ИранаИранДональд ТрампСША
 
 
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