Трамп номинировал экс-главы комиссии по биржам на пост шефа нацразведки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп номинировал Джея Клейтона на пост главы национальной разведки.
- Джей Клейтон ранее был председателем комиссии по ценным бумагам и биржам и главой юридической фирмы Sullivan & Cromwell.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что номинировал экс-председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Джея Клейтона на пост главы нацразведки.
Трамп 2 июня заявил, что директор Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулте будет исполнять обязанности главы национальной разведки вместо Тулси Габбард, которая в мае объявила, что покинет этот пост 30 июня.
"Я рад объявить о номинации очень уважаемого Джея Клейтона, бывшего председателя комиссии по ценным бумагам и биржам, бывшего главы Sullivan & Cromwell, одной из самых известных и успешных юридических фирм где-либо в мире, и нынешнего прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, на пост следующего директора национальной разведки", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.