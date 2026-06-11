США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения сделки, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил о сохранении морской блокады Ирана.
- Режим морской блокады сохранится до тех пор, пока не будет достигнута сделка с Тегераном.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения сделки с Тегераном, заявил американский президент Дональд Трамп.
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"Режим морской блокады сохраняется в полной силе до тех пор, пока данная сделка (с Ираном - ред,) не будет финализирована", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.