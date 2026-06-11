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США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения сделки, заявил Трамп - РИА Новости, 11.06.2026
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20:37 11.06.2026 (обновлено: 20:45 11.06.2026)
США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения сделки, заявил Трамп

Трамп: США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения сделки с Тегераном

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Трамп
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил о сохранении морской блокады Ирана.
  • Режим морской блокады сохранится до тех пор, пока не будет достигнута сделка с Тегераном.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения сделки с Тегераном, заявил американский президент Дональд Трамп.
«
"Режим морской блокады сохраняется в полной силе до тех пор, пока данная сделка (с Ираном - ред,) не будет финализирована", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
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