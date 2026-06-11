Трамп заявил, что заинтересован в сделке с Ираном меньше, чем месяц назад

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что меньше заинтересован в сделке с Ираном, чем месяц назад.

Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные Соединенных Штатов объясняют свои атаки обеспечением морской блокады ИРИ и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.