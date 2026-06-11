Трамп заявил, что заинтересован в сделке с Ираном меньше, чем месяц назад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что меньше заинтересован в сделке с Ираном, чем месяц назад.
- Он также выразил сомнение в том, что американское общество поддержит дальнейшую эскалацию конфликта с Ираном.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что меньше заинтересован в сделке с Ираном, чем месяц назад.
Американский лидер добавил, что США могли бы "пойти дальше" в эскалации конфликта, однако выразил сомнение в том, что американское общество поддержит такой сценарий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные Соединенных Штатов объясняют свои атаки обеспечением морской блокады ИРИ и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.