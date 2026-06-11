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Трамп заявил, что заинтересован в сделке с Ираном меньше, чем месяц назад - РИА Новости, 11.06.2026
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16:51 11.06.2026
Трамп заявил, что заинтересован в сделке с Ираном меньше, чем месяц назад

Трамп заявил, что меньше заинтересован в сделке с Ираном, чем месяц назад

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что меньше заинтересован в сделке с Ираном, чем месяц назад.
  • Он также выразил сомнение в том, что американское общество поддержит дальнейшую эскалацию конфликта с Ираном.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что меньше заинтересован в сделке с Ираном, чем месяц назад.
"Я хотел бы заключения сделки с Ираном, (но - ред.) меньше чем три или четыре недели назад", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Американский лидер добавил, что США могли бы "пойти дальше" в эскалации конфликта, однако выразил сомнение в том, что американское общество поддержит такой сценарий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные Соединенных Штатов объясняют свои атаки обеспечением морской блокады ИРИ и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Трамп: США попытаются взять под контроль основные нефтяные объекты Ирана
Вчера, 15:28
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
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