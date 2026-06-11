Трамп допустил отправку ограниченного военного контингента в Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп допустил возможность отправки ограниченного военного контингента на территорию Ирана.
- По его словам, небольшая группа солдат может "захватить там все".
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил отправку ограниченного военного контингента на территорию Ирана, сказав, что небольшая группа солдат якобы может "захватить там все".
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"Мы можем отправиться туда хоть завтра. Мы могли бы направить туда солдат. Я не хочу отправлять туда военных, но если бы я захотел, мы могли бы отправить небольшую группу солдат и захватить там все", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.