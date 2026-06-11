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Трамп допустил отправку ограниченного военного контингента в Иран - РИА Новости, 11.06.2026
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16:06 11.06.2026 (обновлено: 16:09 11.06.2026)
Трамп допустил отправку ограниченного военного контингента в Иран

Трамп допустил отправку ограниченного военного контингента на территорию Ирана

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп допустил возможность отправки ограниченного военного контингента на территорию Ирана.
  • По его словам, небольшая группа солдат может "захватить там все".
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил отправку ограниченного военного контингента на территорию Ирана, сказав, что небольшая группа солдат якобы может "захватить там все".
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"Мы можем отправиться туда хоть завтра. Мы могли бы направить туда солдат. Я не хочу отправлять туда военных, но если бы я захотел, мы могли бы отправить небольшую группу солдат и захватить там все", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
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