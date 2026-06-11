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Переговоры США и Ирана продолжаются, заявил Трамп - РИА Новости, 11.06.2026
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15:50 11.06.2026 (обновлено: 15:58 11.06.2026)
Переговоры США и Ирана продолжаются, заявил Трамп

Трамп заявил, что переговоры США и Ирана продолжаются

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что переговоры США и Ирана продолжаются, несмотря на обмен ударами.
  • Американский президент ранее анонсировал в соцсетях "очень мощные" удары по Ирану в ночь на пятницу.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Ирана продолжаются, несмотря на обмен ударами накануне и его обещание возобновить атаки в ночь на пятницу.
Ранее в четверг Трамп написал в соцсетях, что США в ночь на пятницу обрушат на Иран "очень мощные" удары, а в обозримом будущем намерены установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа и захватить остров Харк.
«
"Мы все еще говорим с ними", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News, комментируя свое заявление.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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