Переговоры США и Ирана продолжаются, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что переговоры США и Ирана продолжаются, несмотря на обмен ударами.
- Американский президент ранее анонсировал в соцсетях "очень мощные" удары по Ирану в ночь на пятницу.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Ирана продолжаются, несмотря на обмен ударами накануне и его обещание возобновить атаки в ночь на пятницу.
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"Мы все еще говорим с ними", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News, комментируя свое заявление.