Трамп пригрозил захватить иранский остров Харк

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что американские силы могут захватить иранский остров Харк.
- На острове Харк, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы могут захватить иранский остров Харк.
"В какой-то момент в недалеком будущем мы захватим остров Харк", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
На острове Харк, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.