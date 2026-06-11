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Трамп пригрозил захватить иранский остров Харк - РИА Новости, 11.06.2026
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15:26 11.06.2026 (обновлено: 15:35 11.06.2026)
Трамп пригрозил захватить иранский остров Харк

Трамп: силы США могут захватить иранский остров Харк

CC0 / Public domain / Остров Харк
Остров Харк - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC0 / Public domain /
Остров Харк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что американские силы могут захватить иранский остров Харк.
  • На острове Харк, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы могут захватить иранский остров Харк.
"В какой-то момент в недалеком будущем мы захватим остров Харк", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США анонсировал новые удары по Ирану в ночь на пятницу.
На острове Харк, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.
Остров Харк на карте
Остров Харк: география, нефть и стратегическое значение в конфликте с США
7 апреля, 16:56
 
В миреСШАИранПерсидский заливДональд Трамп
 
 
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