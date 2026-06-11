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Трамп анонсировал серию "очень мощных ударов" по Ирану в ночь на пятницу - РИА Новости, 11.06.2026
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15:26 11.06.2026 (обновлено: 17:09 11.06.2026)
Трамп анонсировал серию "очень мощных ударов" по Ирану в ночь на пятницу

Трамп: США в ночь на пятницу обрушат на Иран очень мощные удары

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп анонсировал массированную атаку на Иран в ночь на пятницу.
  • Он также заявил о планах захватить остров Харк и установить контроль над всем энергетическим рынком исламской республики.
  • Кроме того, глава Белого дома допустил отправку военного контингента.
  • Несмотря на обмен ударами и угрозы, переговоры между сторонами, по его словам, продолжаются.
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал массированную атаку на Иран в ночь на пятницу.
"Соединенные Штаты <...> нанесут очень мощные удары", — написал он в соцсети Truth Social.
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Глава Белого дома заявил, что в "недалеком будущем" Вашингтон захватит остров Харк и установит полный контроль над энергетическим рынком исламской республики. Президент также допустил размещение ограниченного контингента.
"Я не хочу отправлять туда военных, но, если бы я захотел, мы могли бы отправить небольшую группу солдат и захватить там все", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
В то же время американский лидер усомнился в готовности США к затяжной операции.
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Несмотря на обмен ударами и угрозы, переговоры между сторонами, по его словам, продолжаются. Глава Белого дома утверждает, что Тегеран отчаянно стремится заключить мирное соглашение.
Накануне он обвинил Иран в затягивании урегулирования. Ночью Штаты атаковали юг страны. Как заявил президент, если исламская республика не согласится на сделку, США разбомбят ее "к чертовой матери".
Тегеран в ответ полностью закрыл проход через Ормузский пролив и объявил о первой фазе наступательной операции с применением ракет и БПЛА. КСИР сообщил об ударах по целям на Ближнем Востоке, в том числе по авиабазам в Кувейте и Бахрейне. По данным СМИ, военные также атаковали базы в Ираке, Иордании и силы Пятого флота ВМС США.
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