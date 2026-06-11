Трамп анонсировал серию "очень мощных ударов" по Ирану в ночь на пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп анонсировал массированную атаку на Иран в ночь на пятницу.
- Он также заявил о планах захватить остров Харк и установить контроль над всем энергетическим рынком исламской республики.
- Кроме того, глава Белого дома допустил отправку военного контингента.
- Несмотря на обмен ударами и угрозы, переговоры между сторонами, по его словам, продолжаются.
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал массированную атаку на Иран в ночь на пятницу.
"Соединенные Штаты <...> нанесут очень мощные удары", — написал он в соцсети Truth Social.
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Глава Белого дома заявил, что в "недалеком будущем" Вашингтон захватит остров Харк и установит полный контроль над энергетическим рынком исламской республики. Президент также допустил размещение ограниченного контингента.
"Я не хочу отправлять туда военных, но, если бы я захотел, мы могли бы отправить небольшую группу солдат и захватить там все", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
В то же время американский лидер усомнился в готовности США к затяжной операции.
Несмотря на обмен ударами и угрозы, переговоры между сторонами, по его словам, продолжаются. Глава Белого дома утверждает, что Тегеран отчаянно стремится заключить мирное соглашение.
Накануне он обвинил Иран в затягивании урегулирования. Ночью Штаты атаковали юг страны. Как заявил президент, если исламская республика не согласится на сделку, США разбомбят ее "к чертовой матери".
Тегеран в ответ полностью закрыл проход через Ормузский пролив и объявил о первой фазе наступательной операции с применением ракет и БПЛА. КСИР сообщил об ударах по целям на Ближнем Востоке, в том числе по авиабазам в Кувейте и Бахрейне. По данным СМИ, военные также атаковали базы в Ираке, Иордании и силы Пятого флота ВМС США.