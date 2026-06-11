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Трамп призвал конгресс немедленно одобрить выделение денег на военные цели - РИА Новости, 11.06.2026
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06:01 11.06.2026
Трамп призвал конгресс немедленно одобрить выделение денег на военные цели

Трамп призвал конгресс немедленно одобрить выделение $350 млрд на военные цели

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе немедленно выдвинуть и одобрить законопроект о согласовании дополнительного бюджета в размере 350 миллиардов долларов для военного министерства.
  • Средства из бюджета планируется направить на модернизацию вооруженных сил, включая проекты «Золотой купол» и «Золотой флот», пополнение запасов боеприпасов и наращивание производства истребителей F-47, бомбардировщиков B-21 и БПЛА.
  • Законопроект включает в себя «Акт о спасении Америки», который предусматривает пять реформ в сфере избирательного права и социальной сфере.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал всех республиканцев в конгрессе немедленно выдвинуть и одобрить законопроект о согласовании дополнительного бюджета в размере 350 миллиардов долларов для военного министерства.
"Я настоятельно призываю республиканцев в конгрессе немедленно продвинуть и принять готовящийся законопроект Recon 3.0 о согласовании бюджета на сумму 350 миллиардов долларов", - написал президент в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, законопроект Recon 3.0 - необходимый шаг для достижения общего военного бюджета США в размере 1,5 триллионов долларов.
Средства нужны для модернизации вооруженных сил, подчеркнул американский лидер. Он уточнил, что речь о противоракетном щите "Золотой купол" и проекте "Золотой флот", а также о пополнении запасов боеприпасов и наращивании производства истребителей F-47, бомбардировщиков B-21 и БПЛА.
Кроме того, законопроект включает в себя "Акт о спасении Америки" (The Save America Act), в рамках которого Трамп предлагает пять реформ. В сфере избирательного права - обязательное предъявление удостоверения личности с фото и подтверждение гражданства на выборах, а также ограничение голосования по почте. В социальной сфере - недопущение мужчин к женским спортивным соревнованиям и полный запрет на проведение операций по смене пола у несовершеннолетних.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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