Трамп призвал конгресс немедленно одобрить выделение денег на военные цели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе немедленно выдвинуть и одобрить законопроект о согласовании дополнительного бюджета в размере 350 миллиардов долларов для военного министерства.
- Средства из бюджета планируется направить на модернизацию вооруженных сил, включая проекты «Золотой купол» и «Золотой флот», пополнение запасов боеприпасов и наращивание производства истребителей F-47, бомбардировщиков B-21 и БПЛА.
- Законопроект включает в себя «Акт о спасении Америки», который предусматривает пять реформ в сфере избирательного права и социальной сфере.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал всех республиканцев в конгрессе немедленно выдвинуть и одобрить законопроект о согласовании дополнительного бюджета в размере 350 миллиардов долларов для военного министерства.
"Я настоятельно призываю республиканцев в конгрессе немедленно продвинуть и принять готовящийся законопроект Recon 3.0 о согласовании бюджета на сумму 350 миллиардов долларов", - написал президент в соцсети Truth Social.
Средства нужны для модернизации вооруженных сил, подчеркнул американский лидер. Он уточнил, что речь о противоракетном щите "Золотой купол" и проекте "Золотой флот", а также о пополнении запасов боеприпасов и наращивании производства истребителей F-47, бомбардировщиков B-21 и БПЛА.
Кроме того, законопроект включает в себя "Акт о спасении Америки" (The Save America Act), в рамках которого Трамп предлагает пять реформ. В сфере избирательного права - обязательное предъявление удостоверения личности с фото и подтверждение гражданства на выборах, а также ограничение голосования по почте. В социальной сфере - недопущение мужчин к женским спортивным соревнованиям и полный запрет на проведение операций по смене пола у несовершеннолетних.