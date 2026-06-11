Трамп призвал конгресс немедленно одобрить выделение денег на военные цели

Кроме того, законопроект включает в себя "Акт о спасении Америки" (The Save America Act), в рамках которого Трамп предлагает пять реформ. В сфере избирательного права - обязательное предъявление удостоверения личности с фото и подтверждение гражданства на выборах, а также ограничение голосования по почте. В социальной сфере - недопущение мужчин к женским спортивным соревнованиям и полный запрет на проведение операций по смене пола у несовершеннолетних.