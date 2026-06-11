Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп заявил, что США вскоре прекратят бомбардировки Ирана - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 11.06.2026 (обновлено: 02:41 11.06.2026)
СМИ: Трамп заявил, что США вскоре прекратят бомбардировки Ирана

Fox News: Трамп сообщил, что США вскоре прекратят бомбардировки Ирана

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США вскоре прекратят бомбардировки Ирана, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на президента страны Дональда Трампа.
  • По заявлению телеканала, просьба о прекращении бомбардировок якобы поступила от иранской стороны.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США вскоре прекратят бомбардировки Ирана, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на президента страны Дональда Трампа.
"Президент сказал мне, что бомбардировки скоро прекратятся", – сказал журналист телеканала.
Такая просьба якобы поступила от иранской стороны, также отметили в эфире Fox, ссылаясь на Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Трамп пообещал разбомбить Иран "к чертовой матери"
02:36
 
СШАВ миреИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала