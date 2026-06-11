СМИ: Трамп заявил, что США вскоре прекратят бомбардировки Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США вскоре прекратят бомбардировки Ирана, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на президента страны Дональда Трампа.
- По заявлению телеканала, просьба о прекращении бомбардировок якобы поступила от иранской стороны.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США вскоре прекратят бомбардировки Ирана, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на президента страны Дональда Трампа.
"Президент сказал мне, что бомбардировки скоро прекратятся", – сказал журналист телеканала.
Такая просьба якобы поступила от иранской стороны, также отметили в эфире Fox, ссылаясь на Трампа.