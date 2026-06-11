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СМИ: Трамп рассматривает возможность масштабной операции против Ирана - РИА Новости, 11.06.2026
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00:07 11.06.2026 (обновлено: 00:08 11.06.2026)
СМИ: Трамп рассматривает возможность масштабной операции против Ирана

Axios: Трамп может начать масштабную военную операцию против Ирана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной, но кратковременной военной операции против Ирана, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки в переговорах.
  • Обсуждение такого варианта операции проходило на встрече с высокопоставленными чиновниками в ситуационной комнате Белого дома.
  • Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил о намерении США осуществлять масштабные атаки по Ирану.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной, но кратковременной военной операции против Ирана для того, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки в переговорах, утверждает Axios со ссылкой на два американских источника.
"Один из вариантов, который рассматривает Трамп, - это начать крупномасштабную, но кратковременную операцию с целью заставить Иран изменить свою позицию на переговорах", - пишет портал со ссылкой на источники, не предоставившие детали.
По информации издания, такой вариант обсуждался в среду в ходе встречи с высокопоставленными чиновниками в ситуационной комнате Белого дома. Среди приглашенных были вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
Глава Пентагона Пит Хегсет подключился к встрече, находясь в штабе Центрального командования вооруженных сил США во Флориде, добавили источники портала.
Ранее в среду Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Соединенные Штаты намерены осуществлять масштабные атаки по Ирану. По его словам, новая серия атак может последовать уже в среду или четверг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. Иран наносит удары по военным объектам США в странах Персидского залива. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМарко РубиоСтив УиткоффЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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