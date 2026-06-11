СМИ: Трамп рассматривает возможность масштабной операции против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной, но кратковременной военной операции против Ирана, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки в переговорах.
- Обсуждение такого варианта операции проходило на встрече с высокопоставленными чиновниками в ситуационной комнате Белого дома.
- Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил о намерении США осуществлять масштабные атаки по Ирану.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной, но кратковременной военной операции против Ирана для того, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки в переговорах, утверждает Axios со ссылкой на два американских источника.
По информации издания, такой вариант обсуждался в среду в ходе встречи с высокопоставленными чиновниками в ситуационной комнате Белого дома. Среди приглашенных были вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
Глава Пентагона Пит Хегсет подключился к встрече, находясь в штабе Центрального командования вооруженных сил США во Флориде, добавили источники портала.
Ранее в среду Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Соединенные Штаты намерены осуществлять масштабные атаки по Ирану. По его словам, новая серия атак может последовать уже в среду или четверг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. Иран наносит удары по военным объектам США в странах Персидского залива. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.