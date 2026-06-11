Манулу Тимофею вручили подарок в честь дня рождения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Манула Тимофея из Московского зоопарка поздравили с днем рождения.
- Тимофей получил в подарок перепелку, упакованную в пакет с поздравлениями.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Манулу Тимофею из Московского зоопарка вручили подарок в честь дня рождения, передает корреспондент РИА Новости.
Тимофей получил в подарок перепелку, упакованную в пакет, на котором написаны поздравления. Манул с удовольствием попробовал угощение.
© Московский зоопарк/Telegram Манул Тимофей из Московского зоопарка получил подарок в честь дня рождения
Манул Тимофей из Московского зоопарка получил подарок в честь дня рождения
Тимофей 11 июня празднует свой шестой день рождения. Манул родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска, спустя год его перевезли в Московский зоопарк.