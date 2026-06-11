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Манулу Тимофею вручили подарок в честь дня рождения - РИА Новости, 11.06.2026
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15:26 11.06.2026 (обновлено: 17:32 11.06.2026)
Манулу Тимофею вручили подарок в честь дня рождения

Манулу Тимофею из Московского зоопарка вручили подарок в честь дня рождения

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Манула Тимофея из Московского зоопарка поздравили с днем рождения.
  • Тимофей получил в подарок перепелку, упакованную в пакет с поздравлениями.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Манулу Тимофею из Московского зоопарка вручили подарок в честь дня рождения, передает корреспондент РИА Новости.
Тимофей получил в подарок перепелку, упакованную в пакет, на котором написаны поздравления. Манул с удовольствием попробовал угощение.
© Московский зоопарк/Telegram Манул Тимофей из Московского зоопарка получил подарок в честь дня рождения
 Манул Тимофей из Московского зоопарка получил подарок в честь дня рождения - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Московский зоопарк/Telegram
Манул Тимофей из Московского зоопарка получил подарок в честь дня рождения
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