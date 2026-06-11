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Подростков в Мурманской области отправили в колонию за совершение терактов - РИА Новости, 11.06.2026
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17:11 11.06.2026
Подростков в Мурманской области отправили в колонию за совершение терактов

В Мурманской области четырех подростков осудили за совершение терактов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое школьников приговорены к срокам от 6 до 8 лет в воспитательной колонии за поджоги узла связи и железнодорожных объектов.
  • Один из подсудимых, достигший совершеннолетия, приговорен к 6 годам колонии общего режима.
  • Ущерб от поджогов узла связи и двух погрузочно-транспортных мотовозов превысил 380 тысяч и 260 тысяч рублей соответственно.
МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Северный флотский военный суд приговорил трех школьников, которые обвинялись в совершении терактов в узле связи и на железной дороге, к срокам от 6 до 8 лет в воспитательной колонии, одного – достигшего совершеннолетия – к 6 годам колонии общего режима, сообщили в суде.
Суд установил, что в апреле прошлого года один из подростков познакомился в мессенджере с незнакомцем и согласился за деньги поджечь помещение узла связи радиовещания в городе Апатиты, который являлся объектом критической инфраструктуры и предназначался в том числе для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
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Школьник привлек приятелей, и вместе они взломали дверь в узел связи, облили помещение бензином и подожгли, снимая все на камеру мобильного телефона для фиксации выполнения задания. За совершенное школьники получили 25 тысяч рублей и разделили деньги между собой. При этом ущерб превысил 380 тысяч рублей.
Спустя несколько дней преступная четверка по указанию того же человека подожгла два погрузочно-транспортных мотовоза на железнодорожной станции Апатиты. Ущерб превысил 260 тысяч рублей. Северным флотским военным судом подсудимые признаны виновными.
"Вынесен приговор по уголовному делу о совершении несовершеннолетними террористических актов группой лиц по предварительному сговору... Трое несовершеннолетних приговорены к различным срокам лишения свободы (8 лет, 7,5 лет и 6 лет) с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Один из подсудимых к моменту вынесения приговора достиг совершеннолетия – ему назначено 6 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
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