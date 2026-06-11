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Украинцев предупредили о значительном росте тарифов на воду - РИА Новости, 11.06.2026
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15:41 11.06.2026
Украинцев предупредили о значительном росте тарифов на воду

Депутат Рады Кучеренко: тарифы на воду по всей Украине вырастут в 2,5-3 раза

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тарифы на водоснабжение на Украине вырастут в 2,5–3 раза, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко.
  • По его словам, причиной стали решения, принятые властями при премьере Владимире Гройсмане.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Тарифы на водоснабжение на Украине вырастут в 2,5-3 раза, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко в комментарии украинскому порталу "Новости.live".
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"По всей Украине сейчас фактически в 2,5-3 раза будут расти тарифы на воду и водоотведение. И самая большая нелепость, что в этом процессе нет никакого государственного контроля… В результате никто не может реально сказать, это правильный или неправильный тариф", - сказал Кучеренко в комментарии порталу.
По словам Кучеренко, причиной стали решения, принятые властями еще при премьере Владимире Гройсмане, которому в России вменяют применение запрещенных методов ведения войны, и впоследствии поддержанные депутатами текущей каденции.
Национальный банк Украины в ноябре 2025 года прогнозировал рост тарифов на электроэнергию для потребителей в 2026 году. Причины связаны с потребностью в восстановлении энергетических объектов.
Украинцы из ряда областей страны поделились с РИА Новости в ноябре 2025 года, что на Украине массово растут цены на ЖКХ, продукты питания и лекарства. Ответы на вопросы РИА Новости они передали через координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, лишь на оплату ЖКХ у жителей города уходит около половины зарплаты.
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