Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тарифы на водоснабжение на Украине вырастут в 2,5–3 раза, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко.
- По его словам, причиной стали решения, принятые властями при премьере Владимире Гройсмане.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Тарифы на водоснабжение на Украине вырастут в 2,5-3 раза, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко в комментарии украинскому порталу "Новости.live".
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"По всей Украине сейчас фактически в 2,5-3 раза будут расти тарифы на воду и водоотведение. И самая большая нелепость, что в этом процессе нет никакого государственного контроля… В результате никто не может реально сказать, это правильный или неправильный тариф", - сказал Кучеренко в комментарии порталу.
По словам Кучеренко, причиной стали решения, принятые властями еще при премьере Владимире Гройсмане, которому в России вменяют применение запрещенных методов ведения войны, и впоследствии поддержанные депутатами текущей каденции.
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