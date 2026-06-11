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Премьер Таиланда объявил об участии в юбилейном саммите Россия — АСЕАН - РИА Новости, 11.06.2026
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16:48 11.06.2026
Премьер Таиланда объявил об участии в юбилейном саммите Россия — АСЕАН

Премьер Таиланда Чанвиракун примет участие в юбилейном саммите Россия — АСЕАН

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПодготовка к саммиту Россия — АСЕАН
Подготовка к саммиту Россия — АСЕАН - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Подготовка к саммиту Россия — АСЕАН. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун примет участие в юбилейном саммите Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани в середине июня.
  • Глава правительства Таиланда отметил, что саммит предоставит возможность для дальнейшего укрепления взаимодействия между АСЕАН и Россией.
БАНГКОК, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун объявил на приеме в честь Дня России в Бангкоке о своем предстоящем участии в юбилейном саммите Россия - АСЕАН, который состоится в середине июня в Казани.
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"На следующей неделе я отправлюсь в Казань для участия в юбилейном саммите АСЕАН-Россия. Саммит предоставит своевременную возможность для дальнейшего укрепления взаимодействия между АСЕАН и Россией. Я также с нетерпением жду конструктивного обмена мнениями на саммите", - сказал глава правительства Таиланда.
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