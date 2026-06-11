Премьер Таиланда объявил об участии в юбилейном саммите Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун примет участие в юбилейном саммите Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани в середине июня.
- Глава правительства Таиланда отметил, что саммит предоставит возможность для дальнейшего укрепления взаимодействия между АСЕАН и Россией.
БАНГКОК, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун объявил на приеме в честь Дня России в Бангкоке о своем предстоящем участии в юбилейном саммите Россия - АСЕАН, который состоится в середине июня в Казани.
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"На следующей неделе я отправлюсь в Казань для участия в юбилейном саммите АСЕАН-Россия. Саммит предоставит своевременную возможность для дальнейшего укрепления взаимодействия между АСЕАН и Россией. Я также с нетерпением жду конструктивного обмена мнениями на саммите", - сказал глава правительства Таиланда.