Премьер Таиланда объявил об участии в юбилейном саммите Россия — АСЕАН

БАНГКОК, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун объявил на приеме в честь Дня России в Бангкоке о своем предстоящем участии в юбилейном саммите Россия - АСЕАН, который состоится в середине июня в Казани.