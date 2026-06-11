Священник призвал в День России помолиться о победе

Краткий пересказ от РИА ИИ Клирик столичного Богоявленского собора в Елохове иерей Виктор Ленок призвал помолиться за Родину, мир и победу в День России, отметив, что делать это нужно каждый день.

В Елоховском соборе ежедневно в 14 часов проводят особые молебны за Отечество перед чудотворным образом иконы Божьей Матери Казанской.

Иерей Виктор Ленок рассказал о традиции ежедневной молитвы в 21 час перед иконой Божьей Матери Августовской о победе и обо всех людях.

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В День России стоит помолиться за Родину, о мире и победе, но делать это нужно каждый день, рассказал РИА Новости клирик столичного Богоявленского собора в Елохове иерей Виктор Ленок.

"В День России особо хотелось бы обратиться ко всем православным христианам - помолиться за наше Отечество. Чем больше людей будут молиться о победе и мире, тем быстрее закончится война", - сказал отец Виктор Ленок.

Он напомнил, что в храмах Русской церкви за богослужением ежедневно читают молитву "О Святой Руси", а в Елоховском соборе кроме этого ежедневно в 14 часов проводят особые молебны за Отечество. Так, например, с осени 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, в Соборе духовенство и прихожане молятся Богу и Богородице перед чудотворным образом иконы Божьей Матери Казанской.

"По преданию, с Казанской иконой был совершен воздушный крестный ход: в ноябре 1941 года с ней пролетели вокруг Москвы на самолете. Мы молимся перед этим образом о наших героях, защитниках Отечества на передовой, о раненых воинах и пострадавших мирных жителей, о тех, кто погиб в результате боевых действий", - пояснил священник.

Также, продолжил он, в 21 час ежедневно люди молятся, обращаясь к иконе Божьей Матери Августовская - о Победе, воинах "и вообще о всех нас".

"Эта икона описывает чудесное явление Пресвятой Богородицы русским солдатам незадолго до победы в Августовском сражении в 1914 году. Немцы брали наших в окружение, они молились Богородице, и она им явилась. Воины пошли в атаку и победили в сражении. Это было официально зафиксировано еще в те годы, получило широкую огласку и вызвало большое воодушевление в войсках и в тылу", - рассказал иерей.

И в наше время Богородица помогает воинам, продолжил он. "Когда ВСУ вторглись в Курскую область , мы начали читать молитву к Богородице Августовской, и продвижение врага остановилось. Десятки или даже сотни тысяч людей тогда по всей стране читали эту молитву, подключились к этому в соцсетях и каналах" - рассказал клирик.

Молиться за Родину, добавил священник, можно и нужно не только в храме, но и дома.