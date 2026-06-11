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Группировка "Юг" установила контроль над восточной частью Константиновки - РИА Новости, 11.06.2026
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18:20 11.06.2026 (обновлено: 19:54 11.06.2026)
Группировка "Юг" установила контроль над восточной частью Константиновки

Группировка "Юг" зачищает освобожденные кварталы Константиновки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные ведут бои в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне.
  • Бойцам удалось установить контроль над восточной частью Константиновки.
  • На юго-западе города они нейтрализуют окруженные подразделения ВСУ.
  • Штурмовики успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка и зачищают освобожденные кварталы.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие активно уничтожают формирования ВСУ, обороняющиеся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне, сообщили в Министерстве обороны.
"В городе Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины", — рассказали там.
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Тем временем в юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода бойцы нейтрализуют окруженные подразделения ВСУ.
Штурмовики также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. Освобожденные кварталы зачищают от отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Этот город играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. С начала июня на Константиновском направлении были уничтожены 79 пунктов временной дислокации противника.
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