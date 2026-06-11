ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли свыше 120 военных и шесть боевых бронированных машин, включая бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль Senator канадского производства в зоне ответственности группировки "Юг".
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 120 военных, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль Senator канадского производства за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 120 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль Senator канадского производства, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Дружковка, Николаевка, Рай-Александровка, Пискуновка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики.