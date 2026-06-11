ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 120 военных, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль Senator канадского производства за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.