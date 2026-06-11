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Народный фронт передал транспортные средства военным в зоне СВО - РИА Новости, 11.06.2026
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Надежные люди
 
11:55 11.06.2026
Народный фронт передал транспортные средства военным в зоне СВО

Народный фронт передал военным 19 автомобилей «НИВА» для выполнения задач СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный фронт совместно с министерством транспорта России передал военнослужащим 19 автомобилей "НИВА" для выполнения задач СВО.
  • Вместе с автомобилями бойцы получили 19 приборов ночного видения, 19 маскировочных сетей и 19 дрон-детекторов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Народный фронт совместно с министерством транспорта России передал военнослужащим 19 автомобилей "НИВА" для выполнения задач СВО, сообщили в пресс-службе общественного движения.
"Народный фронт совместно с министерством транспорта передал военнослужащим партию автомобилей, которые помогут бойцам эффективно выполнять поставленные задачи в зоне проведения СВО. Всего военные получили 19 новых автомобилей "НИВА", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что все машины укомплектованы дополнительными необходимыми на фронте изделиями. Бойцы получили 19 приборов ночного видения, 19 маскировочных сетей и 19 дрон-детекторов.
"Слова благодарности всем, кто в Минтрансе РФ, кто вместе с нами уже не первый год оказывает помощь бойцам в зоне СВО. Вместе мы собрали более 60 миллионов рублей, на которые были закуплены и переданы на передовую парням необходимые изделия. Сегодня это очередная партия машин, которая прямо отсюда отправляется на фронт. Обещаю, мы до дня нашей победы будем рядом с вами, как и миллионы наших граждан по всей стране, помогать бойцам", - цитируют в пресс-службе руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.
Как рассказали в общественном движении, в ходе церемонии передачи транспорта особо отличившимся сотрудникам транспортной отрасли Кузнецов вручил нагрудные знаки "Народный фронт. Все для Победы". Знаки учреждены по поручению президента России Владимира Путина в качестве признания личного вклада в поддержку участникам СВО и мирному населению.
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