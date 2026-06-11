Народный фронт передал транспортные средства военным в зоне СВО

"Слова благодарности всем, кто в Минтрансе РФ, кто вместе с нами уже не первый год оказывает помощь бойцам в зоне СВО. Вместе мы собрали более 60 миллионов рублей, на которые были закуплены и переданы на передовую парням необходимые изделия. Сегодня это очередная партия машин, которая прямо отсюда отправляется на фронт. Обещаю, мы до дня нашей победы будем рядом с вами, как и миллионы наших граждан по всей стране, помогать бойцам", - цитируют в пресс-службе руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.