Иран призвал суда не приближаться к Ормузскому проливу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран закрыл проход через Ормузский пролив для всех типов судов из-за недавних атак США.
- КСИР предупредил, что приближение судов к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом.
- Президент США Дональд Трамп заявил о намерении осуществить масштабную атаку против Ирана.
ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Приближение любого судна к Ормузскому проливу будет рассматриваться Ираном как "сотрудничество с врагом", судам лучше оставаться на стоянке в портах, следует из заявления ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Ранее штаб военного командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" заявил, что Иран закрывает проход через Ормузский пролив для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда из-за недавних атак США по исламской республике. КСИР подчеркнул, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано.
"Предупреждаем, что ни одно судно не должно покидать порт в Персидском и Оманском заливах. Приближение к Ормузскому проливу будет рассматривается как сотрудничество с врагом", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранское агентство Fars.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана.
В ночь на четверг иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в городах Минаб и Мохр, при этом три взрыва произошло в Бендер-Аббас, еще четыре прогремели в Сирике на юге Ирана. ПВО работали в Тегеране и на Юге страны.