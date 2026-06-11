Иран призвал суда не приближаться к Ормузскому проливу

ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Приближение любого судна к Ормузскому проливу будет рассматриваться Ираном как "сотрудничество с врагом", судам лучше оставаться на стоянке в портах, следует из заявления ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).