Суд отказал "дочке" Л'Ореаль в возврате таможенных пошлин

Краткий пересказ от РИА ИИ Столичное АО «Л'Ореаль» подало заявление к Центральному таможенному управлению с требованием вернуть около 896 миллионов рублей, которые компания считает излишне взысканными пошлинами.

В заявлении указаны восемь решений Калужской таможни, на основании которых компании были пересчитаны пошлины в сторону увеличения.

Арбитражный суд Калужской области отказал в признании ненормативного правового акта недействительным.

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Калужской области отклонил заявление столичного АО "Л'Ореаль" к Центральному таможенному управлению, в котором компания требовала вернуть около 896 миллионов рублей излишне, по ее мнению, взысканных пошлин, говорится в материалах, изученных РИА Новости.

Заявитель просил обязать ответчика "осуществить возврат… суммы таможенных пошлин, НДС и пеней, излишне взысканных на основании принятых по акту проверки таможенных, иных документов… решений Калужской таможни… о внесении изменений в декларации на товары" в общем размере около 896 миллионов рублей.

В заявлении указано восемь решений Калужской таможни, на основании которых импортеру были пересчитаны пошлины в сторону увеличения.

"Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", - приводится в карточке дела результат завершившегося в четверг разбирательства. Подробности пока не приводятся.