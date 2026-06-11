Суд отказал "дочке" Л'Ореаль в возврате таможенных пошлин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Столичное АО «Л'Ореаль» подало заявление к Центральному таможенному управлению с требованием вернуть около 896 миллионов рублей, которые компания считает излишне взысканными пошлинами.
- В заявлении указаны восемь решений Калужской таможни, на основании которых компании были пересчитаны пошлины в сторону увеличения.
- Арбитражный суд Калужской области отказал в признании ненормативного правового акта недействительным.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Калужской области отклонил заявление столичного АО "Л'Ореаль" к Центральному таможенному управлению, в котором компания требовала вернуть около 896 миллионов рублей излишне, по ее мнению, взысканных пошлин, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Заявитель просил обязать ответчика "осуществить возврат… суммы таможенных пошлин, НДС и пеней, излишне взысканных на основании принятых по акту проверки таможенных, иных документов… решений Калужской таможни… о внесении изменений в декларации на товары" в общем размере около 896 миллионов рублей.
В заявлении указано восемь решений Калужской таможни, на основании которых импортеру были пересчитаны пошлины в сторону увеличения.
"Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", - приводится в карточке дела результат завершившегося в четверг разбирательства. Подробности пока не приводятся.
В 2022 году ряд известных косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L'Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие).
По данным сервиса "БИР-Аналитик", единственным акционером АО "Л'Ореаль" с уставным капиталом более 498 миллионов рублей является компания L'Oreal Deutschland GmbH. Основной вид деятельности истца - "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами".