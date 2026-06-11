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Суд вынес приговор студенту по делу о краже мопеда сына лидера "Руки вверх" - РИА Новости, 11.06.2026
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14:28 11.06.2026
Суд вынес приговор студенту по делу о краже мопеда сына лидера "Руки вверх"

Студента обязали к принудительным работам за кражу у сына лидера "Руки вверх"

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Останкинский суд Москвы назначил студенту Максиму Меркулову 3 года принудительных работ по делу о краже электромопеда сына лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова.
  • Суд постановил ежемесячно взыскивать 10% от заработка Максима Меркулова.
  • Супруга Сергея Жукова заявила через представителя, что в компенсации не нуждается.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Останкинский суд Москвы назначил 3 года принудительных работ студенту Максиму Меркулову по делу о краже электромопеда сына лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Меркулову наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года", - огласила решение судья.
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Суд также постановил взыскивать ежемесячно 10% от его заработка.
В прениях сторон прокурор просил назначить ему 4 года исправительных работ, защита просила прекратить дело за отсутствием состава преступления.
По версии следствия, студент нашел объявление о бесхозном электромопеде в одном из чатов Telegram и забрал себе через курьера. Спустя некоторое время супруга лидера поп-группы "Руки вверх" Сергея Жукова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже транспорта.
Было возбуждено дело о краже в крупном размере (по пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ), а женщина признана потерпевшей. На мопеде при этом катался сын Жукова. Сотрудники правоохранительных органов сначала вышли на курьера, а тот уже рассказал, куда доставлял мопед.
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В свою очередь сам студент заявлял в суде, что пытался найти владельца через специализированные чаты, а также, что готов возместить ущерб. Вину при этом он не признал. Еще в ноябре студент вернул мопед хозяевам. Экспертиза оценила стоимость мопеда в 374 тысячи рублей, а с учетом 11 запчастей, которые входили в комплектацию в 451 тысячу.
При этом адвокаты указывали, что это модель 2024 года и с учетом повреждений стоит около 250 тысяч рублей.
Сама супруга Жукова заявила через представителя, что в компенсации не нуждается.
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