В Москве арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ Тушинский районный суд Москвы арестовал Давида Исмаилова по делу о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре.

Суд продлил на два месяца содержание под стражей ранее арестованным фигурантам того же дела — Секачу Даниилу Дмитриевичу, Аушеву Эльдару Беслановичу и Коржукову Никите Андреевичу.

9 июня в СКР сообщили о задержании куратора и еще одного курьера преступной группы.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Тушинский районный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в " Тушинский районный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в " Максе ".

"Десятого июня удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исмаилова Давида Асроровича сроком на два месяца", - сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщает ведомство, суд продлил на два месяца содержание под стражей ранее арестованным фигурантам того же дела — Секачу Даниилу Дмитриевичу, Аушеву Эльдару Беслановичу и Коржукову Никите Андреевичу.

России Ранее, 9 июня, в СКР сообщили о задержании еще двоих предполагаемых участников преступной группы. Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко , правоохранители задержали куратора и еще одного курьера.

"Раскрыта преступная схема реализации похищенного имущества, разработанная одним из кураторов курьеров. Фигурант систематически вовлекал курьеров в преступную деятельность и координировал их действия", — пояснила Петренко.