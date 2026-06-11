В Москве арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тушинский районный суд Москвы арестовал Давида Исмаилова по делу о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре.
- Суд продлил на два месяца содержание под стражей ранее арестованным фигурантам того же дела — Секачу Даниилу Дмитриевичу, Аушеву Эльдару Беслановичу и Коржукову Никите Андреевичу.
- 9 июня в СКР сообщили о задержании куратора и еще одного курьера преступной группы.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Тушинский районный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в "Максе".
"Десятого июня удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исмаилова Давида Асроровича сроком на два месяца", - сказано в сообщении.
Кроме того, как сообщает ведомство, суд продлил на два месяца содержание под стражей ранее арестованным фигурантам того же дела — Секачу Даниилу Дмитриевичу, Аушеву Эльдару Беслановичу и Коржукову Никите Андреевичу.
Ранее, 9 июня, в СКР сообщили о задержании еще двоих предполагаемых участников преступной группы. Как уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко, правоохранители задержали куратора и еще одного курьера.
"Раскрыта преступная схема реализации похищенного имущества, разработанная одним из кураторов курьеров. Фигурант систематически вовлекал курьеров в преступную деятельность и координировал их действия", — пояснила Петренко.
По данным следствия, преступление было совершено 13 марта. Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить в жилище мужчину. Им оказался 20-летний футболист клуба "Урал-2" Даниил Секач. По версии обвинения, он нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, после чего похитил деньги и ювелирные украшения. Жертва скончалась на месте.