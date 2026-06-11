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В Москве арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве женщины - РИА Новости, 11.06.2026
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09:45 11.06.2026
В Москве арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве женщины

Суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве женщины в Москве

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тушинский районный суд Москвы арестовал Давида Исмаилова по делу о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре.
  • Суд продлил на два месяца содержание под стражей ранее арестованным фигурантам того же дела — Секачу Даниилу Дмитриевичу, Аушеву Эльдару Беслановичу и Коржукову Никите Андреевичу.
  • 9 июня в СКР сообщили о задержании куратора и еще одного курьера преступной группы.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Тушинский районный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в "Максе".
"Десятого июня удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исмаилова Давида Асроровича сроком на два месяца", - сказано в сообщении.
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Кроме того, как сообщает ведомство, суд продлил на два месяца содержание под стражей ранее арестованным фигурантам того же дела — Секачу Даниилу Дмитриевичу, Аушеву Эльдару Беслановичу и Коржукову Никите Андреевичу.
Ранее, 9 июня, в СКР сообщили о задержании еще двоих предполагаемых участников преступной группы. Как уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко, правоохранители задержали куратора и еще одного курьера.
"Раскрыта преступная схема реализации похищенного имущества, разработанная одним из кураторов курьеров. Фигурант систематически вовлекал курьеров в преступную деятельность и координировал их действия", — пояснила Петренко.
По данным следствия, преступление было совершено 13 марта. Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить в жилище мужчину. Им оказался 20-летний футболист клуба "Урал-2" Даниил Секач. По версии обвинения, он нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, после чего похитил деньги и ювелирные украшения. Жертва скончалась на месте.
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