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Миронов предложил разработать единые стандарты качества услуг ЖКХ - РИА Новости, 11.06.2026
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01:09 11.06.2026 (обновлено: 01:12 11.06.2026)
Миронов предложил разработать единые стандарты качества услуг ЖКХ

Миронов предложил разработать единые стандарты качества коммунальных услуг

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разработать и внедрить единые федеральные стандарты качества жилищно-коммунальных услуг.
  • В рамках инициативы предлагается определить четкие сроки устранения аварий и эксплуатационных нарушений, порядок информирования жителей и вносить информацию о качестве обслуживания в систему ГИС ЖКХ.
  • По мнению Миронова, внедрение единых стандартов повысит прозрачность коммунальных услуг и сократит количество споров с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил разработать и внедрить единые федеральные стандарты качества жилищно-коммунальных услуг.
Официальное обращение главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Считаю необходимым рассмотреть вопрос о целесообразности подготовки единых стандартов качества жилищно-коммунальных услуг, предусматривающих закрепление минимальных федеральных требований к предоставлению коммунальных услуг", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что предлагается разработать единые федеральные стандарты качества жилищно-коммунальных услуг, содержания общего имущества, технического обслуживания инженерных систем.
"Нужно определить четкие сроки устранения аварий и эксплуатационных нарушений, порядок информирования жителей, а информацию о качестве обслуживания вносить в систему ГИС ЖКХ", – добавил он.
Такое решение, по словам лидера партии, позволит гражданам получать достоверную информацию о качестве услуг ЖКХ и сократит количество споров с управляющими, ресурсоснабжающими организациями.
"Нужно повышать прозрачность коммунальных услуг. Во многом для этого в прошлом году Минстрой утвердил формы электронных паспортов многоквартирных домов. Это сведения о техническом состоянии конструктивных элементов, оборудования, инженерных систем, информация об их физическом износе. Все это важно, но для полноты картины нужны единые федеральные стандарты качества коммунальных услуг", - пождытожил Миронов.
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