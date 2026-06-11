Миронов предложил разработать единые стандарты качества услуг ЖКХ

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разработать и внедрить единые федеральные стандарты качества жилищно-коммунальных услуг.

В рамках инициативы предлагается определить четкие сроки устранения аварий и эксплуатационных нарушений, порядок информирования жителей и вносить информацию о качестве обслуживания в систему ГИС ЖКХ.

По мнению Миронова, внедрение единых стандартов повысит прозрачность коммунальных услуг и сократит количество споров с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил разработать и внедрить единые федеральные стандарты качества жилищно-коммунальных услуг.

Официальное обращение главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаю необходимым рассмотреть вопрос о целесообразности подготовки единых стандартов качества жилищно-коммунальных услуг, предусматривающих закрепление минимальных федеральных требований к предоставлению коммунальных услуг", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что предлагается разработать единые федеральные стандарты качества жилищно-коммунальных услуг, содержания общего имущества, технического обслуживания инженерных систем.

"Нужно определить четкие сроки устранения аварий и эксплуатационных нарушений, порядок информирования жителей, а информацию о качестве обслуживания вносить в систему ГИС ЖКХ", – добавил он.

Такое решение, по словам лидера партии, позволит гражданам получать достоверную информацию о качестве услуг ЖКХ и сократит количество споров с управляющими, ресурсоснабжающими организациями.