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В Стамбуле задержали "Мисс Турция" и актрису из "Великолепного века" - РИА Новости, 11.06.2026
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10:22 11.06.2026 (обновлено: 10:59 11.06.2026)
В Стамбуле задержали "Мисс Турция" и актрису из "Великолепного века"

В Стамбуле задержали 22 знаменитости в связи с наркотиками

© Tim's Productions (2015 – 2017)Берен Саат. Кадр из сериала "Великолепный век. Империя Кёсем"
Берен Саат. Кадр из сериала Великолепный век. Империя Кёсем - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Tim's Productions (2015 – 2017)
Берен Саат. Кадр из сериала "Великолепный век. Империя Кёсем"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Стамбуле в рамках антинаркотического рейда задержали более 22 знаменитостей.
  • Среди них актриса "Великолепного века" Берен Саат и Айше Хатун Онал, получившая титул "Мисс Турция" в 1999 году.
  • Тесты на запрещенные вещества также сдали певец Кенан Доулу и его брат-композитор Озан.
СТАМБУЛ, 11 июн – РИА Новости. В Стамбуле в рамках антинаркотического рейда задержали более 20 человек, в том числе актрису "Великолепного века" Берен Саат и Айше Хатун Онал, получившую титул "Мисс Турция" в 1999 году, пишет газета Milliyet.
"Задержаны 22 знаменитости, которые уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики, еще трое находятся в розыске", — говорится в материале.
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Среди тех, кто привлек внимание полиции, оказались певец Кенан Доулу и его брат-композитор Озан, в свое время сотрудничавший с Тарканом. Тесты сдали также Берен Саат и Айше Хатун Онал.
Такие рейды проводят в Турции с октября 2025 года. Жандармы регулярно задерживают популярных актеров, музыкантов, известных предпринимателей. В число подозреваемых в употреблении наркотиков попадали, например, бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи, бывший президент футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Эльмас, звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел.
Как сообщала в апреле Генпрокуратура Стамбула, у 77% знаменитостей результаты проверок оказались положительными.
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