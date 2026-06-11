В Стамбуле задержали "Мисс Турция" и актрису из "Великолепного века"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Стамбуле в рамках антинаркотического рейда задержали более 22 знаменитостей.

Среди них актриса "Великолепного века" Берен Саат и Айше Хатун Онал, получившая титул "Мисс Турция" в 1999 году.

Тесты на запрещенные вещества также сдали певец Кенан Доулу и его брат-композитор Озан.

СТАМБУЛ, 11 июн – РИА Новости. В Стамбуле в рамках антинаркотического рейда задержали более 20 человек, в том числе актрису "Великолепного века" Берен Саат и Айше Хатун Онал, получившую титул "Мисс Турция" в 1999 году, пишет газета В Стамбуле в рамках антинаркотического рейда задержали более 20 человек, в том числе актрису "Великолепного века" Берен Саат и Айше Хатун Онал, получившую титул "Мисс Турция" в 1999 году, пишет газета Milliyet

"Задержаны 22 знаменитости, которые уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики, еще трое находятся в розыске", — говорится в материале.

Среди тех, кто привлек внимание полиции, оказались певец Кенан Доулу и его брат-композитор Озан, в свое время сотрудничавший с Тарканом . Тесты сдали также Берен Саат и Айше Хатун Онал.

Такие рейды проводят в Турции с октября 2025 года. Жандармы регулярно задерживают популярных актеров, музыкантов, известных предпринимателей. В число подозреваемых в употреблении наркотиков попадали, например, бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи, бывший президент футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Эльмас, звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел.