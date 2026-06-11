Минфин США исключил из санкционного списка экс-зампреда правления Сбербанка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский Минфин исключил экс-зампреда правления Сбербанка Мальцева из санкционного перечня.
- Из списка SDN управления по контролю за иностранными активами (OFAC) также исключена Ольга Райкес.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Американский минфин исключил из санкционного перечня экс-зампреда правления Сбербанка Сергея Мальцева.
"Из списка SDN управления по контролю за иностранными активами (OFAC) были удалены следующие лица: Мальцев Сергей Александрович", – говорится в сообщении.
Вместе с ним из соответствующего списка минфин США исключил Ольгу Райкес.
Власти США такое решение не объяснили.
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