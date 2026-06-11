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Минфин США исключил из санкционного списка экс-зампреда правления Сбербанка - РИА Новости, 11.06.2026
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23:00 11.06.2026
Минфин США исключил из санкционного списка экс-зампреда правления Сбербанка

США исключили из санкционного списка экс-зампреда правления Сбербанка Мальцева

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский Минфин исключил экс-зампреда правления Сбербанка Мальцева из санкционного перечня.
  • Из списка SDN управления по контролю за иностранными активами (OFAC) также исключена Ольга Райкес.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Американский минфин исключил из санкционного перечня экс-зампреда правления Сбербанка Сергея Мальцева.
"Из списка SDN управления по контролю за иностранными активами (OFAC) были удалены следующие лица: Мальцев Сергей Александрович", – говорится в сообщении.
Вместе с ним из соответствующего списка минфин США исключил Ольгу Райкес.
Власти США такое решение не объяснили.
Мальцев работал в Сбербанке с 1995 года. С 2020 по 2022 год занимал должность зампреда правления Сбербанка. В 2022 году покинул должность, был включен в санкционный список США.
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