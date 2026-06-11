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Трамп заявил, что США и Иран договорились об урегулировании - РИА Новости, 12.06.2026
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22:37 11.06.2026 (обновлено: 01:12 12.06.2026)
Трамп заявил, что США и Иран договорились об урегулировании

Трамп заявил, что США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп утверждает, что США и Иран достигли мирного соглашения.
  • Документы оформят в ближайшие дни.
  • Подписать их могут уже в эти выходные в Европе.
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. США договорились о мирном соглашении с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы только что достигли отличного урегулирования конфликта", — сказал он журналистам в Белом доме.
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Вчера, 16:03
По его утверждению, ИРИ в меморандуме о взаимопонимании даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием. Частью сделки станет также снятие с нее морской блокады. Документы предстоит окончательно оформить в ближайшие несколько дней, а подписать их могут в Европе уже в эти выходные. Сам глава Белого дома туда не поедет.
Позднее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал утверждения президента США о готовности мирного соглашения спекулятивными, отметив, что ничего окончательно не согласовано.
Ранее вечером Трамп заявил об отмене запланированных атак на исламскую республику, поскольку обсуждения с ИРИ перешли на высший уровень и их одобрило руководство страны.
Итоговые положения, по его словам, согласовали все участвующие стороны — США и Израиль, а также Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Турция, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет и другие страны. Режим морской блокады при этом останется в силе, пока соглашение не подпишут.
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17 мая, 08:00
Накануне глава Белого дома обвинил Иран в затягивании урегулирования, а ночью Штаты атаковали юг страны. Президент пригрозил противнику полным разгромом, если тот не пойдет на сделку.
Тегеран в ответ полностью закрыл проход через Ормузский пролив и объявил о первой фазе наступательной операции с применением ракет и БПЛА. КСИР сообщил об ударах по целям на Ближнем Востоке, в том числе по авиабазам в Кувейте и Бахрейне. По данным СМИ, военные также атаковали базы в Ираке, Иордании и силы Пятого флота ВМС США.
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