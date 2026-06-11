Трамп заявил, что США и Иран договорились об урегулировании

"Мы только что достигли отличного урегулирования конфликта", — сказал он журналистам в Белом доме.

Позднее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал утверждения президента США о готовности мирного соглашения спекулятивными, отметив, что ничего окончательно не согласовано.

Итоговые положения, по его словам, согласовали все участвующие стороны — США и Израиль, а также Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Турция, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет и другие страны. Режим морской блокады при этом останется в силе, пока соглашение не подпишут.