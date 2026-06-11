СМИ: Иран пока не утвердил текст соглашения с США о завершении конфликта

"Иран пока не утвердил какой-либо текст для соглашения", - говорится в публикации агентства.

Газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники ранее утверждала, что власти Ирана завершили работу над проектом соглашения с США и отправили его в Катар для последующей передачи в Вашингтон.