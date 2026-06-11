СМИ: Иран пока не утвердил текст соглашения с США о завершении конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран пока не одобрил какой-либо текст для соглашения с США о завершении конфликта.
- Газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники утверждала, что власти Ирана завершили работу над проектом соглашения с США и отправили его в Катар для последующей передачи в Вашингтон.
ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Иран пока не одобрил какой-либо текст для соглашения с США о завершении конфликта, передает агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде в диалоге с США.
"Иран пока не утвердил какой-либо текст для соглашения", - говорится в публикации агентства.
Газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники ранее утверждала, что власти Ирана завершили работу над проектом соглашения с США и отправили его в Катар для последующей передачи в Вашингтон.