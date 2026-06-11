Трамп заявил, что Иран, США и Израиль согласовали итоговые пункты договора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп утверждает, что итоговые пункты соглашения с Ираном были согласованы всеми участвующими сторонами, включая США, Израиль и другие государства.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны - США, Израиль и другие государства, - утверждает американский президент Дональд Трамп.
"Итоговые положения (сделки - ред.) в общих чертах и в деталях были согласованы всеми участвующими сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.