США продлили лицензию на операции с российскими банками

Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация США продлила лицензию на операции с российскими банками, ЦБ и Национальным клиринговым центром для сделок в атомной энергетике.

Лицензия разрешает операции до 00:01 по времени Восточного побережья США 18 декабря 2026 года.

В лицензии указаны Газпромбанк, ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург", НКЦ, а также структуры, в которых их доля составляет 50% или больше, и Центробанк.

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Администрация США в четверг продлила до 18 декабря лицензию на операции с российскими банками, ЦБ и Национальным клиринговым центром (НКЦ) для сделок в атомной энергетике.

"За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c) настоящей генеральной лицензии, разрешаются на период до 00:01 по времени Восточного побережья США 18 декабря 2026 года все операции, запрещенные исполнительным указом 14024, с участием одного или нескольких из перечисленных ниже юридических лиц, деятельность которых связана с гражданской атомной энергетикой", - говорится в лицензии министерства финансов.

В лицензии, в частности, указаны Газпромбанк, ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург", НКЦ, а также структуры, в которых их доля составляет 50% или больше.