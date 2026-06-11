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США продлили лицензию на операции с российскими банками - РИА Новости, 11.06.2026
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19:58 11.06.2026 (обновлено: 20:20 11.06.2026)
США продлили лицензию на операции с российскими банками

США продлили лицензию на операции с российскими банками до 18 декабря

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация США продлила лицензию на операции с российскими банками, ЦБ и Национальным клиринговым центром для сделок в атомной энергетике.
  • Лицензия разрешает операции до 00:01 по времени Восточного побережья США 18 декабря 2026 года.
  • В лицензии указаны Газпромбанк, ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург", НКЦ, а также структуры, в которых их доля составляет 50% или больше, и Центробанк.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Администрация США в четверг продлила до 18 декабря лицензию на операции с российскими банками, ЦБ и Национальным клиринговым центром (НКЦ) для сделок в атомной энергетике.
"За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c) настоящей генеральной лицензии, разрешаются на период до 00:01 по времени Восточного побережья США 18 декабря 2026 года все операции, запрещенные исполнительным указом 14024, с участием одного или нескольких из перечисленных ниже юридических лиц, деятельность которых связана с гражданской атомной энергетикой", - говорится в лицензии министерства финансов.
В лицензии, в частности, указаны Газпромбанк, ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург", НКЦ, а также структуры, в которых их доля составляет 50% или больше.
Наряду с ними, в лицензии назван Центробанк РФ.
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СШАЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Национальный клиринговый центр (НКЦ)Газпромбанк
 
 
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