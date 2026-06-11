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ООН выступила против планов Трампа захватить остров Харк - РИА Новости, 11.06.2026
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19:49 11.06.2026 (обновлено: 19:59 11.06.2026)
ООН выступила против планов Трампа захватить остров Харк

ООН выступила против планов Трампа захватить иранский остров Харк

CC0 / Public domain / Остров Харк
Остров Харк - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC0 / Public domain /
Остров Харк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ООН выступает против планов США захватить иранский остров Харк и взять под контроль нефтяную структуру страны.
  • Представитель генсека ООН Дюжаррик заявил, что организация выступает за дипломатическое решение ситуации.
ООН, 11 июн - РИА Новости. ООН выступает против озвученных президентом США Дональдом Трампом планов захватить иранский остров Харк и взять под контроль нефтяную структуру страны, заявили в офисе генерального секретаря.
"Очевидно, это не то, что мы бы хотели видеть. Мы бы хотели, чтобы события развивались в противоположном направлении: больше в сторону дипломатии, чем дальнейших разрушений", - заявил журналистам представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик о словах американского лидера.
Ранее Трамп допустил захват острова Харк, объявив, что силы США нынешней ночью продолжат удары по Ирану.
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