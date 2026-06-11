ООН выступила против планов Трампа захватить остров Харк

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ООН выступает против планов США захватить иранский остров Харк и взять под контроль нефтяную структуру страны.
- Представитель генсека ООН Дюжаррик заявил, что организация выступает за дипломатическое решение ситуации.
ООН, 11 июн - РИА Новости. ООН выступает против озвученных президентом США Дональдом Трампом планов захватить иранский остров Харк и взять под контроль нефтяную структуру страны, заявили в офисе генерального секретаря.
"Очевидно, это не то, что мы бы хотели видеть. Мы бы хотели, чтобы события развивались в противоположном направлении: больше в сторону дипломатии, чем дальнейших разрушений", - заявил журналистам представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик о словах американского лидера.