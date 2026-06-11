Арку к 250-летию США хотят строить по 20 часов в сутки в течение трех лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Строительство триумфальной арки в Вашингтоне планируется вести по 20 часов в сутки в течение 2–3 лет.
- Строительство разделят на семь этапов, на основной этап возведения бетонной конструкции отводится 10–11 месяцев.
- Проект строительства триумфальной арки пока не получил окончательного одобрения профильной комиссии по планированию столицы США и оспаривается в федеральном суде.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Строительство триумфальной арки, которую президент США Дональд Трамп предложил возвести в Вашингтоне к 250-летию страны, планируется вести по 20 часов в сутки в течение 2-3 лет, следует из документов службы национальных парков США, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Работы будут проводиться круглогодично, в две десятичасовые смены в день, то есть 20 часов в сутки, на протяжении всего периода строительства", – говорится в отчете ведомства.
Строительство разделят на семь этапов: подготовку площадки, фундаментные работы, возведение бетонной конструкции, облицовку гранитом, монтаж внутренних систем и скульптурной композиции, а также благоустройство территории. На основной этап возведения бетонной конструкции отводится 10-11 месяцев.
Для работ, как следует из отчета, потребуются башенные краны высотой около 98 метров, что выше здания Капитолия, а также буровые установки, погрузчики, бетонные насосы и другая тяжелая техника.
В отчете отмечается, что строительство приведет к ограничениям движения в районе транспортного кольца у въезда на Арлингтонский мемориальный мост. Южная часть кольца, как ожидается, будет закрыта на большую часть периода работ, а ежедневное движение строительной техники может составить 20-30 грузовиков и 80-100 рейсов.
Проект пока не получил окончательного одобрения профильной комиссии по планированию столицы США. Кроме того, строительство арки уже оспаривается в федеральном суде.