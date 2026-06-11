Арку к 250-летию США хотят строить по 20 часов в сутки в течение трех лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Строительство триумфальной арки в Вашингтоне планируется вести по 20 часов в сутки в течение 2–3 лет.

Строительство разделят на семь этапов, на основной этап возведения бетонной конструкции отводится 10–11 месяцев.

Проект строительства триумфальной арки пока не получил окончательного одобрения профильной комиссии по планированию столицы США и оспаривается в федеральном суде.

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Строительство триумфальной арки, которую президент США Дональд Трамп предложил возвести в Вашингтоне к 250-летию страны, планируется вести по 20 часов в сутки в течение 2-3 лет, следует из документов службы национальных парков США, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Работы будут проводиться круглогодично, в две десятичасовые смены в день, то есть 20 часов в сутки, на протяжении всего периода строительства", – говорится в отчете ведомства.

Строительство разделят на семь этапов: подготовку площадки, фундаментные работы, возведение бетонной конструкции, облицовку гранитом, монтаж внутренних систем и скульптурной композиции, а также благоустройство территории. На основной этап возведения бетонной конструкции отводится 10-11 месяцев.

Для работ, как следует из отчета, потребуются башенные краны высотой около 98 метров, что выше здания Капитолия, а также буровые установки, погрузчики, бетонные насосы и другая тяжелая техника.

В отчете отмечается, что строительство приведет к ограничениям движения в районе транспортного кольца у въезда на Арлингтонский мемориальный мост. Южная часть кольца, как ожидается, будет закрыта на большую часть периода работ, а ежедневное движение строительной техники может составить 20-30 грузовиков и 80-100 рейсов.