Мелони жестко ответила на критику депутата за "наколенники"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оппозиционный депутат Сильвестри обвинил премьера Мелони в "ношении наколенников в знак подчинения" Трампу и Нетаньяху.
- Несколько депутатов обвинили Сильвестри в неподобающих и сексистских замечаниях после его реплики.
- Мелони подчеркнула, что подобные выпады показывают неспособность оппонентов смириться с ее политическим успехом.
РИМ, 11 июн - РИА Новости. Глава правительства Италии Джорджа Мелони жестко ответила на критику оппозиционного депутата Франческо Сильвестри, обвинившего ее в "ношении наколенников в знак подчинения" президенту США Дональду Трампу и премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.
В ходе прений вокруг выступления Мелони с информационным сообщением к саммиту Евросоюза 18-19 июня депутат от оппозиционного "Движения 5 звезд" Сильвестри заявил, что глава итальянского правительства обещала "выпрямить спину, подняться с покорной позиции, которую она занимала по отношению к Нетаньяху и Трампу".
"Вы не выпрямили спину - Вы просто надели наколенники, чтобы было удобнее", - сказал парламентарий.
После реплики несколько депутатов обвинили Сильвестри в неподобающих и сексистских замечаниях.
В ответном слове Мелони подчеркнула, что подобные выпады показывают неспособность оппонентов смириться с ее политическим успехом.
"Вы не можете принять, что есть человек, который, ни разу не надев наколенники, добился своего положения без посторонней помощи, без фаворитизма и без каких-либо обходных путей", - отметила премьер, повысив голос.
"Вам не дает покоя, что первая женщина-премьер пришла от правых, а вы оказались не способны выдвинуть ее (женщину-кандидата - ред)", - добавила Мелони, сложив микрофон и сев на место под аплодисменты коллег.
Сильвестри не в первый раз критикует первую женщину-премьера Итальянской Республики. В июне 2025 года в совместном заявлении лидеров фракций "Движения 5 звезд" в комиссиях по международным делам в обеих палатах итальянского парламента он указал, что "сейчас как никогда" Мелони необходимо отказаться от "подчинения" США, отвергнуть любое прямое участие Италии в глобальной эскалации и начать преследовать национальные интересы.