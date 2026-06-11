Мелони жестко ответила на критику депутата за "наколенники"

Краткий пересказ от РИА ИИ Оппозиционный депутат Сильвестри обвинил премьера Мелони в "ношении наколенников в знак подчинения" Трампу и Нетаньяху.

Несколько депутатов обвинили Сильвестри в неподобающих и сексистских замечаниях после его реплики.

Мелони подчеркнула, что подобные выпады показывают неспособность оппонентов смириться с ее политическим успехом.

РИМ, 11 июн - РИА Новости. Глава правительства Италии Джорджа Мелони жестко ответила на критику оппозиционного депутата Франческо Сильвестри, обвинившего ее в "ношении наколенников в знак подчинения" президенту США Дональду Трампу и премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.

"Вы не выпрямили спину - Вы просто надели наколенники, чтобы было удобнее", - сказал парламентарий.

После реплики несколько депутатов обвинили Сильвестри в неподобающих и сексистских замечаниях.

В ответном слове Мелони подчеркнула, что подобные выпады показывают неспособность оппонентов смириться с ее политическим успехом.

"Вы не можете принять, что есть человек, который, ни разу не надев наколенники, добился своего положения без посторонней помощи, без фаворитизма и без каких-либо обходных путей", - отметила премьер, повысив голос.

"Вам не дает покоя, что первая женщина-премьер пришла от правых, а вы оказались не способны выдвинуть ее (женщину-кандидата - ред)", - добавила Мелони, сложив микрофон и сев на место под аплодисменты коллег.