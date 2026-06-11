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США вывели из строя танкер в Оманском заливе, заявил CENTCOM - РИА Новости, 11.06.2026
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14:37 11.06.2026 (обновлено: 14:52 11.06.2026)
США вывели из строя танкер в Оманском заливе, заявил CENTCOM

CENTCOM: США вывели из строя танкер под флагом Гвинеи-Бисау в Оманском заливе

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкВид на Оманский залив
Вид на Оманский залив - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США атаковали и вывели из строя нефтяной танкер под флагом Гвинеи-Бисау в Оманском заливе за нарушение блокады против Ирана, заявили в CENTCOM.
  • По информации американских военных, это уже третье торговое судно, выведенное из строя на этой неделе.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Военные Соединенных Штатов атаковали и вывели из строя нефтяной танкер под флагом Гвинеи-Бисау в Оманском заливе за нарушение блокады против Ирана, заявили в центральном командовании американских вооруженных сил.
«

"Силы центрального командования США предприняли действия против танкера Jalveer, шедшего под флагом Гвинеи-Бисау, когда он пытался перевезти нефть из Ирана через Оманский залив. Самолет ВВС США выпустил две ракеты Hellfire по машинному отделению судна после того, как экипаж судна отказался следовать указаниям американских вооруженных сил", - говорится в заявлении военных.

Они добавили, что это уже третье торговое судно, выведенное из строя на этой неделе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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