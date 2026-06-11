США вывели из строя танкер в Оманском заливе, заявил CENTCOM

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"Силы центрального командования США предприняли действия против танкера Jalveer, шедшего под флагом Гвинеи-Бисау, когда он пытался перевезти нефть из Ирана через Оманский залив. Самолет ВВС США выпустил две ракеты Hellfire по машинному отделению судна после того, как экипаж судна отказался следовать указаниям американских вооруженных сил", - говорится в заявлении военных.