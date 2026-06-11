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СМИ: США намерены занять центр Брюсселя для празднования Дня независимости - РИА Новости, 11.06.2026
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07:50 11.06.2026 (обновлено: 10:32 11.06.2026)
СМИ: США намерены занять центр Брюсселя для празднования Дня независимости

Politico: США намерены занять центр Брюсселя для празднования Дня независимости

© Shutterstock/FOTODOM / Noppasin WongchumВход в парк Сэнкантёнэр в Брюсселе
Вход в парк Сэнкантёнэр в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Noppasin Wongchum
Вход в парк Сэнкантёнэр в Брюсселе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американское посольство в Бельгии планирует масштабный праздник по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов.
  • Для обеспечения безопасности привлекут бельгийскую армию и полицию.
  • Парк в Брюсселе, где пройдет мероприятие, закроют для публики на срок до 36 часов.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Посольство США в Бельгии планирует провести грандиозный праздник по случаю Дня независимости, пишет издание Politico.
"Масштабное празднование 250-летия независимости США приведет к закрытию одного из самых известных общественных парков Брюсселя на срок до 36 часов и подвергнет систему безопасности города серьезному испытанию", — говорится в статье со ссылкой на знакомых с планами мероприятия американских чиновников.
Праздник намечен на 28 июня. Официальный список гостей составляет около пяти тысяч человек, а всего приглашений разослали примерно восемь тысяч, отмечает Politico.
По словам собеседников издания, гостей попросили заранее загрузить свои фото для системы распознавания лиц. Помимо этого, на входе нужно будет предъявить удостоверение личности и QR-код.
Безопасность будут обеспечивать "полиция, правительство и армия", рассказала газете брюссельская фирма, нанятая американским посольством для организации праздника.
Парк, в котором будет проходить мероприятие, закроют для публики на большую часть выходных 27 и 28 июня. По словам мэра Брюсселя Филиппа Клоза, это будет 24 часа, максимум 36. Он также пообещал принять меры безопасности в связи с фейерверком.
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