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США начали наносить удары по Ирану по приказу Трампа - РИА Новости, 11.06.2026
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00:50 11.06.2026 (обновлено: 01:02 11.06.2026)
США начали наносить удары по Ирану по приказу Трампа

Силы США начали наносить удары по Ирану по приказу Трампа

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы США начали наносить удары по Ирану по приказу президента Дональда Трампа.
  • Удары начались в 00:15 мск и проводятся силами центрального командования в целях самообороны.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Силы США начали наносить удары по Ирану, выполняя соответствующий приказ американского президента Дональда Трампа, сообщило центральное командование Пентагона.
"Силы центрального командования начали наносить дополнительные удары в целях самообороны", - сообщило командование в соцсети Х.
По его данным, удары начались в 00.15 мск. Командование атакует несколько целей в Иране "по приказу верховного главнокомандующего", уточняется в сообщении.
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