США начали наносить удары по Ирану по приказу Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы США начали наносить удары по Ирану по приказу президента Дональда Трампа.
- Удары начались в 00:15 мск и проводятся силами центрального командования в целях самообороны.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Силы США начали наносить удары по Ирану, выполняя соответствующий приказ американского президента Дональда Трампа, сообщило центральное командование Пентагона.
"Силы центрального командования начали наносить дополнительные удары в целях самообороны", - сообщило командование в соцсети Х.
По его данным, удары начались в 00.15 мск. Командование атакует несколько целей в Иране "по приказу верховного главнокомандующего", уточняется в сообщении.