Краткий пересказ от РИА ИИ Американский журналист Кристофер Хелали сообщил, что власти США внесли его в стоп-лист персон, которым запрещен перелет через американское воздушное пространство.

Хелали полагает, что запрет на перелет связан с его журналистской деятельностью, в том числе с посещением зоны СВО и критикой операции США против Ирана.

Журналист находится в Пекине и направляется обратно в Москву, чтобы обсудить дальнейшие действия.

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Американский журналист Кристофер Хелали, выступающий в поддержку Ирана и России, сообщил РИА Новости, что власти США внесли его в стоп-лист персон, которым запрещен перелет через американское воздушное пространство.

По словам собеседника агентства, после ПМЭФ-2026 он направлялся из России в Мексику на встречу с представителями сборной Ирана на чемпионате мира по футболу. Во время пересадки в Пекине представители Hainan Airlines уведомили его, что ему отказано в дальнейшем перелете, поскольку американские власти добавили Хелали в стоп-лист лиц, которым запрещено пересекать воздушное пространство США.

"Это явно признак того, что власти США видят во мне угрозу такую, что запретили даже пересекать американское воздушное пространство. Я сейчас в Пекине и направляюсь обратно в Москву, где надо будет обсудить, какие опции у меня есть в ближайшие дни", - отметил журналист.

Как полагает Хелали, запрет на перелет связан с его журналистской деятельностью. Он не раз посещал зону СВО, где документировал действия киевского режима, а также критиковал операцию США против Ирана.

Собеседник агентства добавил, что для принятия конкретных ответных мер необходимо направить запрос американским властям в соответствии с законом о свободе информации и получить соответствующие разъяснения.