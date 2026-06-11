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Поддерживающий Россию журналист заявил, что США внесли его в стоп-лист - РИА Новости, 11.06.2026
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00:06 11.06.2026 (обновлено: 00:07 11.06.2026)
Поддерживающий Россию журналист заявил, что США внесли его в стоп-лист

Поддерживающий Россию Хелали журналист заявил, что США внесли его в стоп-лист

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАмериканский блогер-журналист Кристофер Хелали на ПМЭФ-2026
Американский блогер-журналист Кристофер Хелали на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Американский блогер-журналист Кристофер Хелали на ПМЭФ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Кристофер Хелали сообщил, что власти США внесли его в стоп-лист персон, которым запрещен перелет через американское воздушное пространство.
  • Хелали полагает, что запрет на перелет связан с его журналистской деятельностью, в том числе с посещением зоны СВО и критикой операции США против Ирана.
  • Журналист находится в Пекине и направляется обратно в Москву, чтобы обсудить дальнейшие действия.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Американский журналист Кристофер Хелали, выступающий в поддержку Ирана и России, сообщил РИА Новости, что власти США внесли его в стоп-лист персон, которым запрещен перелет через американское воздушное пространство.
По словам собеседника агентства, после ПМЭФ-2026 он направлялся из России в Мексику на встречу с представителями сборной Ирана на чемпионате мира по футболу. Во время пересадки в Пекине представители Hainan Airlines уведомили его, что ему отказано в дальнейшем перелете, поскольку американские власти добавили Хелали в стоп-лист лиц, которым запрещено пересекать воздушное пространство США.
"Это явно признак того, что власти США видят во мне угрозу такую, что запретили даже пересекать американское воздушное пространство. Я сейчас в Пекине и направляюсь обратно в Москву, где надо будет обсудить, какие опции у меня есть в ближайшие дни", - отметил журналист.
Как полагает Хелали, запрет на перелет связан с его журналистской деятельностью. Он не раз посещал зону СВО, где документировал действия киевского режима, а также критиковал операцию США против Ирана.
Собеседник агентства добавил, что для принятия конкретных ответных мер необходимо направить запрос американским властям в соответствии с законом о свободе информации и получить соответствующие разъяснения.
Ранее Хелали рассказал РИА Новости, что направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о выдаче российского гражданства и надеется получить его в ближайшие месяцы.
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