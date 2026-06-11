Ветеринар рассказал о снижении аппетита у собак в жару

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Снижение аппетита у собаки в жару - это нормально, но если питомец не ест два дня, это может указывать на кишечную непроходимость или отравление, заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам ветеринара, летом увеличивается риск отравлений на улице: догхантеры разбрасывают приманки, а на улице больше биологических ядов (например, мертвые мыши). Если животное бодро и только пьет, но не ест, это допустимо не дольше суток, заключил Шеляков.