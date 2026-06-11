Ветеринар рассказал о снижении аппетита у собак в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Снижение аппетита у собаки в жару — это нормальное явление, обусловленное физиологией и эволюционным механизмом.
- Если собака не ест два дня, это может указывать на кишечную непроходимость или отравление.
- Летом увеличивается риск отравлений собак из-за приманок и биологических ядов на улице.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Снижение аппетита у собаки в жару - это нормально, но если питомец не ест два дня, это может указывать на кишечную непроходимость или отравление, заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
"Собаки действительно могут меньше кушать в жару, даже устраивать себе разгрузочные дни. Это физиология, защитный эволюционный механизм - меньше потреблять калорий, чтобы не было перегрузки сердечно-сосудистой систем. Если собака один день не ест при отсутствии других симптомов - это допустимо. Но два дня - уже нет: это может указывать даже на кишечную непроходимость", - сказал Шеляков в беседе с 360.ru.
По словам ветеринара, летом увеличивается риск отравлений на улице: догхантеры разбрасывают приманки, а на улице больше биологических ядов (например, мертвые мыши). Если животное бодро и только пьет, но не ест, это допустимо не дольше суток, заключил Шеляков.
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