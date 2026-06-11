Слуцкий предложил оценивать работу поликлиник через "Госуслуги"

Краткий пересказ от РИА ИИ Слуцкий предложил позволить пациентам оценивать работу медицинских учреждений через "Госуслуги".

Оценка должна включать такие критерии, как доступность и своевременность записи на прием, время ожидания в очереди, доброжелательность и компетентность медицинского персонала, эффективность назначенного лечения, готовность рекомендовать медицинскую организацию родственникам и знакомым.

Показатели удовлетворенности пациентов должны учитываться при начислении стимулирующих выплат руководителям медицинских организаций, а результаты голосования предлагается ежеквартально публиковать в открытом доступе.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил позволить пациентам оценивать работу медицинских учреждений через портал "Госуслуги".

Соответствующее обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости. Автор инициативы отметил, что, несмотря на увеличение числа критериев оценки работы поликлиник с 25 до 33, существующая система независимой оценки качества носит периодический и во многом формальный характер.

"Прошу вас рассмотреть предложение о внедрении механизма "электронного референдума" пациентов об удовлетворенности медицинской помощью с обязательным учетом его результатов при начислении стимулирующих выплат руководителям поликлиник и при оценке эффективности деятельности региональных министров здравоохранения и направить позицию о возможности его реализации", - сказано в документе.

Отмечается, что оценка должна включать следующие критерии: доступность и своевременность записи на прием, время ожидания в очереди, доброжелательность и компетентность медицинского персонала, эффективность назначенного лечения, готовность рекомендовать медицинскую организацию родственникам и знакомым.

Слуцкий также предлагает предусмотреть обязательную верификацию личности голосующего, чтобы обеспечить объективность и защиту от злоупотреблений. Результаты голосования предлагается ежеквартально публиковать в открытом доступе на сайтах медучреждений, региональных минздравов и Едином портале здравоохранения.

Согласно одному из предложений, показатели удовлетворенности пациентов в обязательном порядке должны учитываться при начислении стимулирующих выплат руководителям медицинских организаций. При этом минимальный порог доли таких выплат, зависящей от результатов голосования, должен составлять не менее 30% от общего объема стимулирующих выплат.

Кроме того, предлагается закрепить в трудовых договорах с главврачами условие о снижении или лишении премии, если по итогам квартала доля положительных оценок пациентов составила менее 50%, либо количество обоснованных жалоб через "Госуслуги" превысило установленный норматив. Конкретные значения предлагается устанавливать на уровне регионов с учетом мнения профсоюзов медицинских работников.