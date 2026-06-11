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Слуцкий предложил оценивать работу поликлиник через "Госуслуги" - РИА Новости, 11.06.2026
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14:54 11.06.2026
Слуцкий предложил оценивать работу поликлиник через "Госуслуги"

Слуцкий предложил ввести «электронный референдум» по оценке работы поликлиник

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слуцкий предложил позволить пациентам оценивать работу медицинских учреждений через "Госуслуги".
  • Оценка должна включать такие критерии, как доступность и своевременность записи на прием, время ожидания в очереди, доброжелательность и компетентность медицинского персонала, эффективность назначенного лечения, готовность рекомендовать медицинскую организацию родственникам и знакомым.
  • Показатели удовлетворенности пациентов должны учитываться при начислении стимулирующих выплат руководителям медицинских организаций, а результаты голосования предлагается ежеквартально публиковать в открытом доступе.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил позволить пациентам оценивать работу медицинских учреждений через портал "Госуслуги".
Соответствующее обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости. Автор инициативы отметил, что, несмотря на увеличение числа критериев оценки работы поликлиник с 25 до 33, существующая система независимой оценки качества носит периодический и во многом формальный характер.
"Прошу вас рассмотреть предложение о внедрении механизма "электронного референдума" пациентов об удовлетворенности медицинской помощью с обязательным учетом его результатов при начислении стимулирующих выплат руководителям поликлиник и при оценке эффективности деятельности региональных министров здравоохранения и направить позицию о возможности его реализации", - сказано в документе.
Отмечается, что оценка должна включать следующие критерии: доступность и своевременность записи на прием, время ожидания в очереди, доброжелательность и компетентность медицинского персонала, эффективность назначенного лечения, готовность рекомендовать медицинскую организацию родственникам и знакомым.
Слуцкий также предлагает предусмотреть обязательную верификацию личности голосующего, чтобы обеспечить объективность и защиту от злоупотреблений. Результаты голосования предлагается ежеквартально публиковать в открытом доступе на сайтах медучреждений, региональных минздравов и Едином портале здравоохранения.
Согласно одному из предложений, показатели удовлетворенности пациентов в обязательном порядке должны учитываться при начислении стимулирующих выплат руководителям медицинских организаций. При этом минимальный порог доли таких выплат, зависящей от результатов голосования, должен составлять не менее 30% от общего объема стимулирующих выплат.
Кроме того, предлагается закрепить в трудовых договорах с главврачами условие о снижении или лишении премии, если по итогам квартала доля положительных оценок пациентов составила менее 50%, либо количество обоснованных жалоб через "Госуслуги" превысило установленный норматив. Конкретные значения предлагается устанавливать на уровне регионов с учетом мнения профсоюзов медицинских работников.
Слуцкий считает, что предложенный механизм позволит обеспечить прямую и оперативную обратную связь между пациентами и системой здравоохранения, превратив оценку качества медицинской помощи из ежегодной формальной процедуры в постоянно действующий инструмент контроля.
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