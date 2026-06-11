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В Смоленске возбудили дело после гибели пассажира в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 11.06.2026
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17:56 11.06.2026
В Смоленске возбудили дело после гибели пассажира в ДТП с маршруткой

СК: в Смоленске возбудили дело после гибели пассажира в ДТП с маршруткой

© Фото : Полиция Смоленщины/MAXДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске
ДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Полиция Смоленщины/MAX
ДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Смоленске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, который столкнулся с деревом из-за обморока водителя.
  • Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека.
  • Прокуратура Смоленской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также даст оценку соблюдению перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после смертельного ДТП с маршрутным автобусом в Смоленске, сообщает Следственный комитет РФ.
Как информировало УМВД по региону, маршрутка в Смоленске столкнулась с деревом из-за обморока водителя, в результате погибла пассажирка, еще девять человек в больнице.
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"Следственными органами СК России по Смоленской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
Кроме того, инициирована передача в производство СК материалов дела, возбужденного полицией по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), добавили в СК.
По информации прокураторы Смоленской области в Telegram-канале, восьми пострадавшим, в том числе несовершеннолетним, оказывается медицинская помощь.
Надзорное ведомство даст оценку соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. На контроль в прокуратуре Смоленской области поставлен ход и результаты расследования уголовного дела.
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