ДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске

ДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске

© Фото : Полиция Смоленщины/MAX ДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске

В Смоленске возбудили дело после гибели пассажира в ДТП с маршруткой

Краткий пересказ от РИА ИИ В Смоленске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, который столкнулся с деревом из-за обморока водителя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека.

Прокуратура Смоленской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также даст оценку соблюдению перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после смертельного ДТП с маршрутным автобусом в Смоленске, сообщает Следственный комитет РФ.

Как информировало УМВД по региону, маршрутка в Смоленске столкнулась с деревом из-за обморока водителя, в результате погибла пассажирка, еще девять человек в больнице.

"Следственными органами СК России по Смоленской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Кроме того, инициирована передача в производство СК материалов дела, возбужденного полицией по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), добавили в СК.

По информации прокураторы Смоленской области в Telegram-канале, восьми пострадавшим, в том числе несовершеннолетним, оказывается медицинская помощь.