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Исследование показало, какой отдых предпочитают россияне - РИА Новости, 11.06.2026
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15:14 11.06.2026
Исследование показало, какой отдых предпочитают россияне

Сивец: большинство россиян предпочитает пляжный туризм

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство россиян (65%) из всех видов отдыха предпочитает пляжный туризм.
  • Среди других популярных форматов отдыха — посещение культурных достопримечательностей (48%), спокойный отдых на природе (47%) и экскурсионный туризм (44%).
  • Ключевым фактором при выборе направления для отдыха остается климат и погода — на него обращают внимание 61% опрошенных.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Большинство россиян (65%) из всех видов отдыха предпочитает пляжный туризм, заявил РИА Новости член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец.
"Наиболее востребованным форматом отдыха у россиян остается пляжный туризм. Его выбирают 65% участников проведенного нами исследования с целью выяснить мотивацию путешествий среди жителей РФ", - сказал он в кулуарах Международного туристического форума "Путешествуй!".
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Далее, по его словам, "следуют посещение культурных достопримечательностей (48%), спокойный отдых на природе (47%) и экскурсионный туризм (44%)".
"Что касается направления, то ключевым фактором его выбора остается климат и погода — на него обращают внимание 61% опрошенных. На втором месте находится стоимость поездки (57%), на третьем — культурные достопримечательности (33%)", - добавил собеседник агентства.
Также значимыми критериями являются возможность отдыха на природе (31%) и безопасность страны или региона (31%), заключил Сивец.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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