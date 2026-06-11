Исследование показало, какой отдых предпочитают россияне

Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи. Архивное фото

Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство россиян (65%) из всех видов отдыха предпочитает пляжный туризм.

Среди других популярных форматов отдыха — посещение культурных достопримечательностей (48%), спокойный отдых на природе (47%) и экскурсионный туризм (44%).

Ключевым фактором при выборе направления для отдыха остается климат и погода — на него обращают внимание 61% опрошенных.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Большинство россиян (65%) из всех видов отдыха предпочитает пляжный туризм, заявил РИА Новости член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец.

"Наиболее востребованным форматом отдыха у россиян остается пляжный туризм. Его выбирают 65% участников проведенного нами исследования с целью выяснить мотивацию путешествий среди жителей РФ", - сказал он в кулуарах Международного туристического форума "Путешествуй!".

Далее, по его словам, "следуют посещение культурных достопримечательностей (48%), спокойный отдых на природе (47%) и экскурсионный туризм (44%)".

"Что касается направления, то ключевым фактором его выбора остается климат и погода — на него обращают внимание 61% опрошенных. На втором месте находится стоимость поездки (57%), на третьем — культурные достопримечательности (33%)", - добавил собеседник агентства.

Также значимыми критериями являются возможность отдыха на природе (31%) и безопасность страны или региона (31%), заключил Сивец.