Шуваев заявил, что Белгородская область развивается, несмотря на сложности

БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Белгородская область продолжает развиваться, несмотря на вызовы и сложности приграничного региона, жители проявляют стойкость, а власти сделают все, чтобы развитие продолжилось, заявил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Врио губернатора отметил, что уже побывал в нескольких муниципалитетах, обратил внимание на особенности каждого. "Однако главное, что я себе отметил, это мужество и стойкость людей. Потому что у наших белгородцев это, наверное, в генах – стойко защищать свою родину", - приводит слова Шуваева пресс-служба правительства области.

Шуваев подчеркнул, что власти принимают решения, которые способствуют развитию медицины, образования, строительства и капитального ремонта учреждений. Он отметил, что поставил задачу ускорить эти процессы.

"Если говорить об образовании – то основа здесь - это "ПроШкола", которая будет открыта уже к началу учебного года… И в 2029-м году тоже будет сдана еще одна наша "ПроШкола", и будем это все развивать", - отметил Шуваев.

Глава региона побывал в нескольких детских садах, где идет целенаправленная подготовка детей к развитию агропромышленного комплекса, потом этот тренд подхватывают школы и средние образовательные учреждения.