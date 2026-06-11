Рейтинг@Mail.ru
Шуваев заявил, что Белгородская область развивается, несмотря на сложности - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
20:57 11.06.2026
Шуваев заявил, что Белгородская область развивается, несмотря на сложности

Шуваев: Белгородская область продолжает развиваться

© Фото : Правительство Белгородской областиВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Белгородская область продолжает развиваться, несмотря на вызовы и сложности приграничного региона, жители проявляют стойкость, а власти сделают все, чтобы развитие продолжилось, заявил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Врио губернатора отметил, что уже побывал в нескольких муниципалитетах, обратил внимание на особенности каждого. "Однако главное, что я себе отметил, это мужество и стойкость людей. Потому что у наших белгородцев это, наверное, в генах – стойко защищать свою родину", - приводит слова Шуваева пресс-служба правительства области.
Выборы губернатора Белгородской области назначили на 20 сентября - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Выборы губернатора Белгородской области назначили на 20 сентября
Вчера, 17:58
Шуваев подчеркнул, что власти принимают решения, которые способствуют развитию медицины, образования, строительства и капитального ремонта учреждений. Он отметил, что поставил задачу ускорить эти процессы.
"Если говорить об образовании – то основа здесь - это "ПроШкола", которая будет открыта уже к началу учебного года… И в 2029-м году тоже будет сдана еще одна наша "ПроШкола", и будем это все развивать", - отметил Шуваев.
Глава региона побывал в нескольких детских садах, где идет целенаправленная подготовка детей к развитию агропромышленного комплекса, потом этот тренд подхватывают школы и средние образовательные учреждения.
"Если брать дальнейшее развитие, это восстановление разрушенных домов, это мы также продолжаем все выполнять. Федеральные средства поступают на счет регионального бюджета, и мы уже дальше траншами определенными даем, постепенно двигаемся... Но самая главная задача — это поддержка людей в непростых условиях, и не просто формальные ответы, а конкретные решения и сроки их выполнения", - подчеркнул Шуваев.
Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Шуваев обсудил с Мурашко развитие медицины в Белгородской области
10 июня, 21:44
 
Белгородская областьБелгородская областьАлександр Шуваев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала