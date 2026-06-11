Шуваев рассказал, как ему в жизни и работе помогла военная служба

БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что стать военным его напутствовал дед, а с тех пор, как окончил десантное училище, чувствует в себе дух десантника, который помогает не сдаваться и всегда быть на переднем крае.

"Я окончил десантное училище. Всегда дух десантника во мне. А это значит - не отступать, не сдаваться, всегда быть на переднем крае, выполнять задачи. Поэтому мне хватает 2-3 часа поспать, если это очень важно. Надо 10 минут поспать – значит, 10", - сказал Шуваев, слова которого приводит пресс-служба правительства области.

Шуваев рассказал, что сам родился в Новом Осколе, и считает свою родину землей воинов, людей, в генах которых защищать свою страну. "Неоднократно я был участником контртеррористической операции на Северном Кавказе, отправлялся в различные командировки, за последние 20 лет ежегодно… выполнял специальные боевые задачи. Я не видел лучше и способней в боевом плане солдат, чем белгородцы", - подчеркнул врио губернатора.

Он также рассказал о том, что самое сильное впечатление после возвращения в Белгородскую область в новом качестве на него произвела встреча с первой учительницей. И так совпало, что его младшая дочь также пошла в первый класс к этому педагогу.

Врио глав области рассказал о своем деде, ветеране Великой Отечественной войны, который пожелал внуку стать генералом. "Это была, наверное, в самом детстве поставлена мне цель, которую я выполнил", - сказал Шуваев.