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Шуваев рассказал, как ему в жизни и работе помогла военная служба - РИА Новости, 11.06.2026
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Белгородская область
 
20:42 11.06.2026 (обновлено: 20:43 11.06.2026)
Шуваев рассказал, как ему в жизни и работе помогла военная служба

Шуваев рассказал, как ему помогла военная служба

© Фото : Правительство Белгородской областиВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что стать военным его напутствовал дед, а с тех пор, как окончил десантное училище, чувствует в себе дух десантника, который помогает не сдаваться и всегда быть на переднем крае.
"Я окончил десантное училище. Всегда дух десантника во мне. А это значит - не отступать, не сдаваться, всегда быть на переднем крае, выполнять задачи. Поэтому мне хватает 2-3 часа поспать, если это очень важно. Надо 10 минут поспать – значит, 10", - сказал Шуваев, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
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Шуваев рассказал, что сам родился в Новом Осколе, и считает свою родину землей воинов, людей, в генах которых защищать свою страну. "Неоднократно я был участником контртеррористической операции на Северном Кавказе, отправлялся в различные командировки, за последние 20 лет ежегодно… выполнял специальные боевые задачи. Я не видел лучше и способней в боевом плане солдат, чем белгородцы", - подчеркнул врио губернатора.
Он также рассказал о том, что самое сильное впечатление после возвращения в Белгородскую область в новом качестве на него произвела встреча с первой учительницей. И так совпало, что его младшая дочь также пошла в первый класс к этому педагогу.
Врио глав области рассказал о своем деде, ветеране Великой Отечественной войны, который пожелал внуку стать генералом. "Это была, наверное, в самом детстве поставлена мне цель, которую я выполнил", - сказал Шуваев.
Его браться также стали военными, участвовали в СВО, в семье намерены продолжать эту традицию.
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