В Севастополе начали очистку спасенных частей полотна панорамы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты музея обороны Севастополя начали очистку спасенных фрагментов полотна панорамы "Оборона Севастополя" от загрязнений.
- Реставрационные работы будут проводиться в мастерских Севастополя с целью сохранения лакокрасочного покрытия и предотвращения деформации холста.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Специалисты музея обороны Севастополя начали очистку от загрязнений частей спасенного полотна панорамы "оборона Севастополя", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Да, очистка спасенных фрагментов от загрязнений начата, она велась практически сразу после того, как части полотна вынесли из горящего музея" , - рассказала в пресс-службе.
Все спасенные из пожара 10 фрагментов полотна панорамы планируется просушить, сохранив лакокрасочное покрытие, и не допустить деформации холста, первичные работы будут выполнены в реставрационных мастерских Севастополя, сказал ранее РИА Новости директор музея Михаил Смородкин. По его мнению, большинство частей полотна панорамы можно будет передать реставраторам.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.