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В Севастополе начали очистку спасенных частей полотна панорамы - РИА Новости, 11.06.2026
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22:48 11.06.2026
В Севастополе начали очистку спасенных частей полотна панорамы

В Севастополе начали очистку от загрязнений спасенных частей полотна панорамы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбгоревшие фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." Франца Рубо на выставке в Севастополе
Обгоревшие фрагменты панорамы Оборона Севастополя 1854–1855 гг. Франца Рубо на выставке в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обгоревшие фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." Франца Рубо на выставке в Севастополе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты музея обороны Севастополя начали очистку спасенных фрагментов полотна панорамы "Оборона Севастополя" от загрязнений.
  • Реставрационные работы будут проводиться в мастерских Севастополя с целью сохранения лакокрасочного покрытия и предотвращения деформации холста.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Специалисты музея обороны Севастополя начали очистку от загрязнений частей спасенного полотна панорамы "оборона Севастополя", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Да, очистка спасенных фрагментов от загрязнений начата, она велась практически сразу после того, как части полотна вынесли из горящего музея" , - рассказала в пресс-службе.
Все спасенные из пожара 10 фрагментов полотна панорамы планируется просушить, сохранив лакокрасочное покрытие, и не допустить деформации холста, первичные работы будут выполнены в реставрационных мастерских Севастополя, сказал ранее РИА Новости директор музея Михаил Смородкин. По его мнению, большинство частей полотна панорамы можно будет передать реставраторам.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
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