В Севастополе показали обгоревшие фрагменты панорамы, уничтоженной ВСУ

- В бывшем кинотеатре "Украина" открылась выставка с оригинальными фрагментами панорамы Рубо "Оборона Севастополя".
- На выставке представлены обгоревшие фрагменты уничтоженной в результате атаки ВСУ копии панорамы 1954 года.
Украинский БПЛА ночью 10 июня целенаправленно ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя".
Украинский БПЛА ночью 10 июня целенаправленно ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя".
Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. Погибших и пострадавших нет.
Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. Погибших и пострадавших нет.
Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" после атаки остались целыми, поскольку их не использовали при восстановлении картины в 1954-м.
Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" после атаки остались целыми, поскольку их не использовали при восстановлении картины в 1954-м.
Панораму Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.
Панораму Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.
В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти две трети картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву.
В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти две трети картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву.
К столетию обороны Севастополя панораму решили восстановить. В 1954 году музей открылся вновь. С тех пор его посетили более 40 миллионов человек.
К столетию обороны Севастополя панораму решили восстановить. В 1954 году музей открылся вновь. С тех пор его посетили более 40 миллионов человек.
МИД назвал атаку варварским актом. Тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
МИД назвал атаку варварским актом. Тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Украинский БПЛА ночью 10 июня целенаправленно ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя".
Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. Погибших и пострадавших нет.
Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" после атаки остались целыми, поскольку их не использовали при восстановлении картины в 1954-м.
Панораму Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.
В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти две трети картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву.
К столетию обороны Севастополя панораму решили восстановить. В 1954 году музей открылся вновь. С тех пор его посетили более 40 миллионов человек.
МИД назвал атаку варварским актом. Тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.