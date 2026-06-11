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В Севастополе показали обгоревшие фрагменты панорамы, уничтоженной ВСУ - РИА Новости, 11.06.2026
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16:43 11.06.2026 (обновлено: 17:52 11.06.2026)
В Севастополе показали обгоревшие фрагменты панорамы, уничтоженной ВСУ

В Севастополе показали обгоревшие фрагменты уничтоженной ВСУ панорамы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоказ обгоревших фрагментов панорамы Франца Рубо " Штурм 6 июня 1855 года" в Севастополе
Показ обгоревших фрагментов панорамы Франца Рубо Штурм 6 июня 1855 года в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Показ обгоревших фрагментов панорамы Франца Рубо " Штурм 6 июня 1855 года" в Севастополе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В бывшем кинотеатре "Украина" открылась выставка с оригинальными фрагментами панорамы Рубо "Оборона Севастополя".
  • На выставке представлены обгоревшие фрагменты уничтоженной в результате атаки ВСУ копии панорамы 1954 года.
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Обгоревшие фрагменты Севастопольской панорамы, уничтоженной ВСУ, показали на выставке вместе с сохранившимися фрагментами полотна Франца Рубо, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка открылась в бывшем кинотеатре "Украина". В центре зала расположили обгоревшие фрагменты панорамы, которые вынесли из музея после удара беспилотника.
"Нам удалось спасти фрагменты полотна, и сейчас ведутся работы по замеру этих фрагментов и составлению описания. Для нас важно сохранить все, что удалось уберечь, и обеспечить дальнейшую сохранность музейного фонда", — сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин на платформе "Макс".
Посетителями стали сотни жителей и гостей города, в том числе Михаил Развожаев.
Панораму "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", созданную Францем Рубо, открыли к 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Во время Великой Отечественной музей подвергся нацистской бомбардировке, полотно сильно пострадало. Тогда удалось спасти 86 фрагментов. В 1954-м, к столетию обороны Севастополя, советские художники восстановили панораму. Именно она сгорела из-за удара украинского дрона в ночь на 10 июня.
Последствия атаки ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Украинский БПЛА ночью 10 июня целенаправленно ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя".

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Украинский БПЛА ночью 10 июня целенаправленно ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. Погибших и пострадавших нет.

Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ

Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. Погибших и пострадавших нет.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" после атаки остались целыми, поскольку их не использовали при восстановлении картины в 1954-м.

Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" после атаки остались целыми, поскольку их не использовали при восстановлении картины в 1954-м.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Панораму Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.

Сотрудники МЧС России у здания музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ.

Панораму Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти две трети картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву.

Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ

В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти две трети картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

К столетию обороны Севастополя панораму решили восстановить. В 1954 году музей открылся вновь. С тех пор его посетили более 40 миллионов человек.

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

К столетию обороны Севастополя панораму решили восстановить. В 1954 году музей открылся вновь. С тех пор его посетили более 40 миллионов человек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

МИД назвал атаку варварским актом. Тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ

МИД назвал атаку варварским актом. Тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 7

Украинский БПЛА ночью 10 июня целенаправленно ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 7

Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. Погибших и пострадавших нет.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 7

Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" после атаки остались целыми, поскольку их не использовали при восстановлении картины в 1954-м.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 7

Панораму Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 7

В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти две трети картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 7

К столетию обороны Севастополя панораму решили восстановить. В 1954 году музей открылся вновь. С тех пор его посетили более 40 миллионов человек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 7

МИД назвал атаку варварским актом. Тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМоскваРеспублика КрымМихаил СмородкинМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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