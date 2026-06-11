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ФСБ показала кадры с иностранцем, признавшимся в покушении на военного - РИА Новости, 11.06.2026
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10:46 11.06.2026
ФСБ показала кадры с иностранцем, признавшимся в покушении на военного

Иностранец, готовивший убийство военного, признался, что сам вышел на СБУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранец, готовивший убийство российского военного, признал, что сам вышел на СБУ, проживая в Испании.
  • ФСБ сообщила о предотвращении теракта, спланированного украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего Минобороны.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иностранец, готовивший убийство российского военного, признал, что сам вышел на СБУ, проживая в Испании, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
"Я сам написал в чат Telegram, на сайт СБУ и предложил им свои услуги", - сказал задержанный на видео.
Ранее ФСБ сообщила, что силовики предотвратили теракт, спланированный украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего одного из подразделений Минобороны РФ.
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