ФСБ показала кадры с иностранцем, признавшимся в покушении на военного

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранец, готовивший убийство российского военного, признал, что сам вышел на СБУ, проживая в Испании.
- ФСБ сообщила о предотвращении теракта, спланированного украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего Минобороны.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иностранец, готовивший убийство российского военного, признал, что сам вышел на СБУ, проживая в Испании, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что силовики предотвратили теракт, спланированный украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего одного из подразделений Минобороны РФ.