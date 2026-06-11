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Самедов рассказал о своем уходе из "Факела" - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
16:55 11.06.2026
Самедов рассказал о своем уходе из "Факела"

Самедов об уходе из "Факела": это был прекрасный опыт, но у каждого своя дорога

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлександр Самедов
Александр Самедов - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Александр Самедов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Самедов заявил, что покидает должность старшего селекционера воронежского «Факела» по истечении срока действия контракта.
  • Самедов отметил, что это был прекрасный опыт, и сообщил, что до 15 июня продолжает работать.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший футболист сборной России Александр Самедов, покинувший должность старшего селекционера воронежского "Факела", заявил РИА Новости, что для него это был прекрасный опыт, но у каждого своя дорога.
"Факел" 3 июня сообщил о том, что Самедов покинет команду по истечении срока действия контракта. Также клуб покинули спортивный директор Кирилл Котов и генеральный директор Роман Асхабадзе.
"Контракт заканчивается через несколько дней, и мы решили разойтись - у каждого своя дорога. Это был прекрасный опыт. Что касается моих дальнейших планов, то посмотрим. Я до 15 июня еще работаю", - сказал Самедов.
Самедову 41 год. Экс-полузащитник с 2021 года работал в селекционном отделе московского "Локомотива", после чего в 2022 году присоединился к "Факелу".
По итогам сезона Первой лиги "Факел", набрав 68 очков, занял второе место и вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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