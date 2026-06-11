Самедов рассказал о своем уходе из "Факела"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший футболист сборной России Александр Самедов, покинувший должность старшего селекционера воронежского "Факела", заявил РИА Новости, что для него это был прекрасный опыт, но у каждого своя дорога.

"Контракт заканчивается через несколько дней, и мы решили разойтись - у каждого своя дорога. Это был прекрасный опыт. Что касается моих дальнейших планов, то посмотрим. Я до 15 июня еще работаю", - сказал Самедов.